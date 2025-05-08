Yem sektöründe Samsun'un ağırlığı artıyor

Verimli toprakları ve geniş tarım arazileriyle tarım şehri Samsun’un tarımsal potansiyelini daha da geliştirmek amacıyla önemli projelere imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi” kapsamında Vezirköprü’de çiftçiye tohum dağıtımı yapıldı.

Tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak ve çiftçilerin üretim kapasitesini artırmayı amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın katılımıyla düzenlenen tören, tarımsal üretimi geliştirmek adına önemli bir adım oldu. Törende, çiftçilere dağıtılmak üzere 2 bin 883 paket silajlık mısır tohumu, bin 734 paket yonca tohumu ve 287 paket çim tohumu gibi ürünler teslim edildi. Bu tohumlar, bölgedeki yem bitkisi üretimini artırmak ve kaba yem talebini karşılamak amacıyla kullanılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi, Samsun’un tarımsal potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı amaçlayan kapsamlı bir girişim olarak dikkat çekiyor. Projenin temel hedefleri arasında; yem bitkisi ekim alanlarını artırmak ve kaliteli kaba yem üretimi sağlamak yer alıyor. Proje sayesinde 25 bin 300 dekar alanda 115 bin ton kaba yem üretimi gerçekleştirilecek. Bu da bölgedeki çiftçilerin üretim kapasitesinin önemli ölçüde artması anlamına geliyor.





SULAMA ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Tohum dağıtım töreninin ardından, Başkan Halit Doğan, Soğucak Küçük Sulama Tesisi’ni de ziyaret ederek sulama altyapısının güçlendirilmesi noktasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Küçük Sulama Tesislerinin Onarım Projesi kapsamında 2024 yılı itibariyle 7 bin metre kapalı sistem hattı ve 216 metreküplük bir su depolama havuzu inşa edildi. 2025 yılında ise bin 350 metre su iletim hattı malzemesi temin edilerek sulama sisteminin verimliliğinin artırılması planlanıyor. Bu projeye Soğucak Mahallesi’nde 80 üreticiye toplamda bin 700 dekar alanda sulama hizmeti sağlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada, tarımsal kalkınmanın önemine vurgu yaparak, “Çiftçimizin yolu olmadan tarlasına gidemeyeceğini, suyu olmadan ekinini büyütemeyeceğini biliyoruz. Bu bilinçle alt yapıdan üst yapıya tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje ile ekilebilir her arazide yem bitkisi ekim alanlarını ve üretim miktarlarını artırmayı, kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Projemiz kapsamında dağıtılan her bir tohum çiftçimizin emeği ve alın teriyle hayat bulacak” diye konuştu.





TOHUM TÜRLERİ KABA YEM AMAÇLI SEÇİLDİ

El birliğiyle Samsun’u tarımda daha ileri taşıyacaklarına dikkat çeken Başkan Doğan, “Atılan bu adımlar ülkemizin de tarımsal gücüne güç katacak. Tüm çiftçilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



