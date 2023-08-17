Yeni sanayi devrimi

Türkiye'deki sanayi tesislerinin yüzde 60'ını elinde bulunduran Marmara Bölgesi, güçlü ekonomisi sayesinde yıllardır Anadolu'daki afet yaralarının sarılmasında önemli bir rol oynuyor. Uzmanlara göre, olası bir Marmara depremi ülke ekonomisinin şah damarında gerçekleşmiş olacak. Bu yüzden de asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin ardından gözler olası Marmara depremine çevrildi. Türkiye’nin toplam üretiminin yüzde 60’nı elinde bulunduran Marmara bölgesindeki üreticilerde taşınma arayışları başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki gün yapılan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında konuyla ilgili önemli kararlar alındı. Tarımsal ve çevre hassasiyetleri dikkate alınarak araziler tahsis edilmeye başlanacak. Ankara, Niğde, Konya, Nevşehir, Aksaray ve Akdeniz Torosları’na kadar

dağlık alanlarda organize sanayi bölgeleri planlar arasına alındı.

6 ŞUBAT DEPREMİ SONRASI TAŞINDILAR

Özellikle dağlar ve zemini sağlam bölgelere yapılması planlanan OSB’ler, sanayi için hayati önem taşıyan su olan bölgelere yapılacak. Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren birçok firma 6 Şubat depremlerinin ardından İç Anadolu Bölgesi’ne üretimlerinin bir kısmını kaydırdı. Yapılması planlanan OSB yatırımlarının artmasıyla birlikte deprem riskinin az olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde sağlam zemine oturtulacak fabrikalar deprem ve doğal afetlerden en az şekilde etkilenecek. Böylece yaşanan acil durumlarda üretim ve istihdam kaybı yaşanmayacak.

EŞİTSİZLİĞE ÇÖZÜM

Yeni yatırımların ve Marmara’daki yatırımların İç Anadolu’ya kaydırılması ile birlikte bölgesel eşitsizlik ve nüfus dağılımı da olumlu yönde etkilenecek. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile hem olası bir depremde hasarı önlemede hem de bölgesel eşitsizliklerin azaltılması bakımından kalkınma hedeflerine büyük bir katkısı olacak. Demir yolu hatlarının liman noktalarına ulaşımı güçlendirildiği takdirde İç Anadolu Bölgesi üretimin ve yatırımın merkezi olacak. Böylece İstanbul ve Körfez’de bulunan diğer şehirler turizm ve diğer faaliyetler için daha geniş alanlara sahip olacak.

İç Anadolu sanayi yatırımlarına hazır

İç Anadolu Bölgesi’ne üretim tesislerinin taşınmasıyla ilgili yatırımlara hazır olduğunu söyleyen Aksaray Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koçaş, “Marmara Bölgesi’nden otomotiv ve döküm sanayiden birçok yatırımı transfer ettik. İzmit ve Körfez’den fabrikalar kendi fabrikasının bir benzerini Aksaray’a kurmak istiyor ki olası bir depremde üretimi sıfırlanmasın diye. Bölge üreticileri kendini yedeklemeye çalışıyor. 70 civarı firma bize konuyla ilgili başvuru yaparken 15 firma yerini Aksaray’da aldı ve önümüzdeki dönemde faaliyetlerine başlayacak” diye konuştu.

“Bizim de ihtiyacımız var”

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, “Niğde’nin OSB’leri yüzde 100 kapasiteye ulaştı ve talebe yetişemediğimiz için 3 kez OSB’lerimizi genişletme talebinde bulunduk” dedi. Katırcıoğlu, “6 Şubat depremlerinin ardından Marmara Bölgesi’nden 100’ün üzerinde üretici Niğde’de yer talep etti. Taleplere cevap vermek için 500 hektarlık yeni bir alanı faaliyete geçiriyoruz. Talep çok fazla olduğu için yeni alanın bitmesiyle birlikte hemen dolacağını öngörüyoruz. Niğde İskenderun ve Mersin Limanlarına 2 saat uzaklıkta olduğu için çok kritik bir konumda” ifadelerini kullandı.

En büyük 100 sanayi kuruluşunun 42’si İstanbul’da

İSO 500 Sanayi Kuruluşu Raporu’na göre; Marmara Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşları hem üretim hem de istihdamda Türkiye’nin en büyük potansiyeline sahip. İstanbul (%22), Bursa (% 8,2) ve Kocaeli (%2,3) pay ile Türkiye sanayisinin yüzde %32,6 sini oluşturuyor. Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşundan 42’sinin bulunduğu İstanbul, 5 milyonu aşkın iş gücü ile Türkiye toplam işgücünün %18’ini barındırıyor.







