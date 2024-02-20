Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu partiden istifa ettiğini duyurdu.
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- Bayburt’un 20. ve 21. Dönem milletvekilliğini yapan Suat Pamukçu, İstanbul’da Yeniden Refah Partisinden seçilerek milletvekili olmuştu. Suat Pamukçu, İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adayı olarak girdiği seçimlerde 28. Dönem Milletvekili olarak meclise girdi.
Suat Pamukçu kimdir?
Suat Pamukçu 1950 yılında Bayburt’ta doğdu. Baba adı Lütfi, anne adı Havva’dır.
İlkokulu Bayburt Şair Zihni İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini Erzurum Lisesinde üstün başarı ile tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi.
1975-1995 yılları arasında özel sektörde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.
24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimlerinde Refah Partisi’nden Bayburt Milletvekili olarak 20. Dönem Parlamento çalışmalarına katıldı. Bu dönemde TBMM Kit Komisyonu ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyeliklerinde bulundu. “Yasadışı Telefon Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı” yaptı.
18 Nisan 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde Fazilet Partisi’nden yeniden Bayburt Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Fazilet Partisi’nin Anayasa Mahkemesince temelli kapatılması nedeniyle Saadet Partisi milletvekili olarak 21. Dönem Parlamento çalışmalarına devam etmiştir.
21. Dönemde Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliği yaptı.
Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nin Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.
2023 Genel Seçimleri neticesinde Yeniden Refah Partisi 28. dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.
Yeniden Refah Partisi kurucuları arasında yer alan ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterliğini yürüten Pamukçu, 20 Şubat 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Pamukçu, evli ve 4 çocuk babasıdır.