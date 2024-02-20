“Büyük Türkiye” idealiyle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşan Cumhur İttifakı üzerine fazlaca yazılmadı. İttifakın manevi değeri yüksekti. Bu misyon ortaklığının nereye varacağına dair bir öngörü olmadığı için söylem kurmakta bir tedirginlik vardı. Cumhur İttifakı ile ilgili ilk değerlendirme yazısını kaleme aldığımda üç temel başlığa atıf yapmıştım: 1-Küresel hegemonyaya karşı direnç: Bilindiği gibi bir ülkede hangi siyasi parti ABD çıkarlarının hilafına bir siyaset uygulamaya başlarsa, ya