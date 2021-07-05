Yunanistan ölüme ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan ölüme itti
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 10 kişi kurtarıldı.
Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.