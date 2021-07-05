Yunanistan ölüme ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Hayat

Trabzon'da trafik kazasında ölen iki akrabanın son anda uçağa binmekten vazgeçtiği ortaya çıktı: Gözyaşlarıyla toprağa verildiler

Trabzon'un Of ilçesinde, otomobilin bariyere çarptığı ve 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Ayşegül Çatan Doğan (22) ile yengesi Zeliha Çatan (38), Irmak köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Doğan ve Çatan'ın, tatil için Ankara’dan memleketleri Rize’ye gelmek üzere uçak bileti aldığı ancak son anda yola çıkan akrabalarının otomobiline binmeye karar verdikleri ortaya çıktı.