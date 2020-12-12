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Hayat 1700 yıllık Kibele heykeli Türkiyeye getirildi
AKTÜEL

1700 yıllık Kibele heykeli Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan 1700 yıllık bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan Kibele heykeli Amerika'dan Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi DHA
Kibele Heykeli
Kibele Heykeli

Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve 1700 yıllık olduğu söylenilen Kybele heykeli, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.

  • Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen heykel, ABD'den Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşınarak saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Tarihi heykel, gümrük işlemlerinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından 23.00 sıralarında teslim alındı.

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Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kalede kazılar yeniden başlayacak

Kibele Heykeli hakkında

Kibele, prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz Havzası’nda özellikle Anadolu’da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu ana tanrıça olarak tapınım görür. Kibele’nin iki yanındaki aslanlar ana tanrıçanın doğa ve hayvanlar üzerindeki hâkimiyetini gösterir. Antik dönem sosyal ve dini yaşamında kişilerin olmuş ya da olmasını diledikleri istekleriyle ilgili ya da inandıkları tanrısal varlığı onurlandırmak üzere tanrı ya da tanrıçalara adak sunmaları yaygın bir gelenektir. Tanrıyı onurlandırmak üzere tapınaklar ya da kutsal alanlara sunulan materyaller ‘adak objesi’ olarak değerlendirilir. Kişinin sosyal ve ekonomik statüsüne göre adak objeleri basit bir taş parçasından gösterişli bir heykele kadar çok çeşitlilik gösterir. Yazıtında da yer aldığı üzere Sideropolisli Asklepiades’ın Oniki Tanrı Ana’ya sunduğu bu Kibele Heykeli bir adak heykelidir. Heykelin kaidesinde bulunan yazıt bölümünde "Hermeios’un oğlu Sideropolis’li Asklepiades adağı Oniki Tanrı Ana’ya dikti" ifadesi yer alıyor.

Kybele Heykeli 60 yıl sonra yurda dönüyor: Türkiye'den kaçırılmış, ABD'de satılacaktı
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