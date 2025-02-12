Adidas son dönemin en çok tutulan 'SAMBA' model ayakkabısında domuz derisi kullanmış: Rekabet Kurumu 550 bin TL ceza verdi

Rekabet Kurumu, domuz derisi kullanıldığının ürünün satış sayfasında yazmaması üzerine soruşturma başlattı. Adidas'ın ürün tanıtımında söz konusu bileşen için "doğal deri" ifadesini kullandığı tespit edildi.

Adidas'ın Samba ayakkabısı

SAMBA MODELİNDE DOMUZ DERİSİ KULLANILMIŞ

Kurul tarafından yapılan incelemede Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği konusunda reklamı yapılan malın toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması durumunda bu durumun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği anlatıldı.





Reklam Kurulu, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Adidas'tan savunma istedi. Fakat Adidas, söz konusu iddialar sonrası herhangi bir yanıt vermedi.





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