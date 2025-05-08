'Adile' filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu

Yeşilçam'ın kalplerden silinmeyen yıldızı Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Hazırlıkları süren "Adile" filmi, sinemaseverleri heyecanlandırırken, kadroya dair merak edilen en kritik detaylardan biri netleşti. Efsane oyuncu Münir Özkul'u kimin canlandıracağı belli oldu.