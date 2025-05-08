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'Adile' filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu

'Adile' filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu

15:148/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Münir Özkul ve Adile Naşit, Yeşilçam'da birçok filmde başrolü paylaştı.
Münir Özkul ve Adile Naşit, Yeşilçam'da birçok filmde başrolü paylaştı.

Adile Naşit'in yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak "Adile" filminde, Yeşilçam'ın bir diğer efsanesi Münir Özkul'u kimin canlandıracağı belli oldu. Rol, usta oyuncu Levent Can'a emanet edildi.

Yeşilçam'ın kalplerden silinmeyen yıldızı Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Hazırlıkları süren "Adile" filmi, sinemaseverleri heyecanlandırırken, kadroya dair merak edilen en kritik detaylardan biri netleşti. Efsane oyuncu Münir Özkul'u kimin canlandıracağı belli oldu.



Rol, usta oyuncu Levent Can'a emanet edildi. Tiyatrodan ekrana güçlü performanslarıyla tanınan Can, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz "Kel Mahmut"unu canlandırarak seyirciyi zamanda bir yolculuğa çıkaracak.

Levent Can

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini ise duygu yüklü hikayeleriyle tanınan Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'i ise uluslararası ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandırıyor.









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