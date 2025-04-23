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Adile filmini Çağan Irmak çekecek

Adile filmini Çağan Irmak çekecek

16:2923/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
AA
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Adile Naşit'in hayatı film oluyor
Adile Naşit'in hayatı film oluyor

Hazırlıkları süren "Adile" filminin yönetmeni Çağan Irmak olacak.

Beşiktaş Kültür Merkezinin (BKM) yeni yapımı, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatını konu alan "Adile" sinema filminin hazırlıkları sürüyor. BKM'den yapılan açıklamaya göre, tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızalara kazınan karakterlere hayat veren unutulmaz oyuncu Adile Naşit'in hayatı, usta yönetmen Çağan Irmak'ın rejisiyle sinemaya aktarılacak. Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı filmde, Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak. Kaptan, rolüne ilişkin, "Adile Naşit benim için de Türkiye için de çok önemli bir idol ve ikon. Adile Naşit'i oynamak değil, onu anlamaya çalışıyorum. Bu, bir oyunculuk meselesinden çok daha fazlası. O bir rol değil, bir ruh hali" dedi. Kaptan, ayrıca şunları aktardı: "Sadece filmlerini değil, onu tanıyan insanların anlattıklarını da dinledim. O kadar sahici bir sevgi bırakmış ki arkasında… Böyle bir kadını canlandırmayı çok büyük sorumluluk olarak hissediyorum. Almanya'da doğmuş ve Adile'yi oralardan uzaktan tanıyarak büyümüş biri olarak benim gönlüme taht kurmuş kendisi" yorumunu yaptı.



#Çağan Irmak
#Adile Naşit
#Adile filmi
#Beşiktaş Kültür Merkezi
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