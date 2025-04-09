'Alerjik rinitin astıma ilerleme riski nedeniyle erken tanı ve tedavi önemli'

En sık karşılaşılan alerjenlerin polenler, ev tozu akarları, küf mantarları ve evcil hayvanlardan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Değirmenci, "Bu mevsimde atmosferde çiçek tozları yoğun olarak bulunduğu için polen alerjisi olan hastaların şikayetleri artıyor. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, yoğun hapşırma, burunda kaşıntı ortaya çıkıyor. Alerjik göz nezlesi de eşlik ediyorsa bu durumda gözlerde sulanma, kaşıntı ve kızarıklık olabiliyor. Alerjik sinüzit eşlik ediyorsa geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük olabilir. Alerjik astıma ilerlediyse bu durum, yine öksürük, nefes darlığı, hırıltılı, solunum gibi bulguların çıkmasına neden olabiliyor" dedi.

Alerjik rinitin tedavisinin çok kolay olduğunu, ilaç tedavisi ya da alerjen immünoterapi uygulandığını belirten Prof. Dr. Değirmenci, "Hastalarımız yine de bitki çaylarına yönelebiliyorlar. Bitkiler de bir miktar ilaç ham maddesi içerdiği için hasta hafif bir fayda görebilir. Ancak bunların içerisindeki doz sabit değil ve yan etkilerinin, doz düzeyinin belirlendiği çalışmalar yok. O nedenle hastanın ne kadar kullanacağı belli değil. Bir de bu ileri bitkilerin toplanması, saklanması uygun koşullarda olmayabilir. Dolayısıyla hasta kendi başına tükettiğinde yan etkilerle karşılaşabilir. Karaciğer ya da böbrekle ilgili sıkıntılar oluşabilir. Kullanmakta olduğu diğer hastalıklarıyla ilgili o ilaçların etkinliğini azaltabilir veya arttırabilir. Özetle alerjik rinit tedavisinde, bitkisel tedavilerin bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir etkinlikte güvenilirliği yok. Üst solunum ya da gribal enfeksiyonlarda sıvı alımı için bitki çayı içebilir ama bunun dozu günde 1-2 bardağı geçmemeli. Alerjik rinit için direkt etkili olan bir bitki olduğunu söyleyemeyeceğiz ama sıvı alımını sağlamak açısından etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.