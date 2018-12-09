Hayat Ankaralı Turgut Seda Sayan beni tehdit etti
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Ankaralı Turgut: Seda Sayan beni tehdit etti

Ankaralı Turgut 2. Sayfa programına konuk oldu. Sorulan soruları yanıtlayan Ankaralı Turgut, şarkıcı Seda Sayan ile yaşadığı kavga ile ilgili konuşarak, "Seda Sayan beni 81 milyonun gözü önünde tehdit etti" dedi.

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Ankaralı Turgut, çıktığı programda önemli açıklamalarda bulundu.
Ankaralı Turgut, çıktığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Ankaralı Turgut, önceki gün 2. Sayfa programında konuk oldu. Eskisi gibi iş bulamamaktan dert yanan Turgut, sektörde birileri tarafından dışlandığını söyledi. Ankaralı Turgut "Bizim camia içinden birileri, meslektaşlarımdan bazıları el attı" bu işe dedi.

81 milyonun önünde tehdit edildi

Kendisine Seda Sayan ile olan kavgası hatırlatılınca Ankaralı Turgut şunları söyledi:

  • "Seda Sayan ile sorunumuz devam ediyor. 81 milyonun gözünün önünde tehdit edildim ben. 2005'te başlayan bir gerilim; iftiraya uğradım, mağdur edildim. Demediğim şeylerden dolayı Seda Sayan bana dava açmış."

Son dönemlerde sağlık problemleriyle gündeme gelen Ankaralı Turgut canlı yayında astım hastası olduğunu açıkladı. Hakkında çıkan "öldü" haberlerine de tepki gösterdi.

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