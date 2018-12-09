Ankaralı Turgut: Seda Sayan beni tehdit etti

Şarkıcı Ankaralı Turgut, önceki gün 2. Sayfa programında konuk oldu. Eskisi gibi iş bulamamaktan dert yanan Turgut, sektörde birileri tarafından dışlandığını söyledi. Ankaralı Turgut "Bizim camia içinden birileri, meslektaşlarımdan bazıları el attı" bu işe dedi.

81 milyonun önünde tehdit edildi

Kendisine Seda Sayan ile olan kavgası hatırlatılınca Ankaralı Turgut şunları söyledi:

"Seda Sayan ile sorunumuz devam ediyor. 81 milyonun gözünün önünde tehdit edildim ben. 2005'te başlayan bir gerilim; iftiraya uğradım, mağdur edildim. Demediğim şeylerden dolayı Seda Sayan bana dava açmış."

Son dönemlerde sağlık problemleriyle gündeme gelen Ankaralı Turgut canlı yayında astım hastası olduğunu açıkladı. Hakkında çıkan "öldü" haberlerine de tepki gösterdi.

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