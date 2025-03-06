Arının ürettiği pek çok değerli ürün arasında öne çıkan propolisin her gün başka bir özelliği ortaya çıkıyor. Bilim dünyasının son yıllarda en fazla ilgisini çeken ürünlerin başında gelen propolisin DNA’sını çıkaran Balparmak AR- GE Merkezi, Türkiye’ye özgü kahverengi propolisin içinde tam 126 molekül tespit etti. Elde edilen bulgular, bu yıl 4. Uluslararası Propolis Konferansı’nda bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Balparmak propolisin DNA'sını çözdü: Bilim dünyasında yeni bir çağ başladı Hayat / Sağlık

Araştırma ekibi klinik çalışmalara hazırlanıyor

45 yıldır arının ve arıcılık mesleğinin gelişimi için çalışan, arı ürünlerini en doğal haliyle sofralara sunan Balparmak’ın arı ürünleri konusunda yaptığı bilimsel çalışmalarıyla uluslararası bilim camiasında önemli bir yeri olduğunu belirten Balparmak AR- GE ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı, “Türkiye’nin lider bal markası* olmanın verdiği sorumlulukla çalışıyoruz. Arı ürünlerinin her biri çok değerli, biz de bu değeri ortaya çıkarmak ve insan yaşamı için hakkettiği yeri bulması için uzun zamandır çalışıyoruz. Dünya çapında ilkleri ortaya koyan önemli çalışmalara imza atıyoruz. Propolis, doğanın insana sunduğu en değerli armağanlardan biri. Balparmak AR-GE Merkezi’nde yaptığımız son çalışma da bunu net olarak ortaya koydu. Kahverengi propolisin içinde, 126 farklı özellikte molekül tespit ettik. Bu kadar geniş kapsamda bir çalışma dünyada ilk defa yapıldı. Bu tespitimiz sağlıktan, ilaca ve gıdaya kadar birçok sektör için önemli bir gelişme. Ekibimiz şimdi klinik çalışmalara hazırlanıyor. Tespit edilen moleküllerin hangi bileşenlerinin ne tür etki gösterdiği ise, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak” dedi.

Çalışmanın çıktıları, 4. Uluslararası Propolis Konferansı’ndan ödül aldı

Çalışmanın çıktıları, geçtiğimiz hafta Brezilya’nın Sao Paulo Eyaleti’nde gerçekleşen 4. Uluslararası Propolis Konferansı’nda bilim dünyası ile de paylaşıldı. 24 ülkeden toplamda 54 bilimsel sunumun gerçekleştirildiği konferansta, Balparmak AR – GE Merkezi Analitik AR – GE Müdürü Dr. İsmail Emir Akyıldız’ın yaptığı sunum diğer 54 sunumu geride bırakarak, dünyada propolis konusunda en fazla bilimsel yayına sahip olan Brezilya Sao Paulo Üniversitesi tarafından “Propolis Alanında En Başarılı Bilimsel Çalışma” ödülüne layık görüldü.

Altıparmak: Dünyada “Bilir Kurum” olma yolunda ilerliyoruz

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ise, bu bilimsel başarıların Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi. Altıparmak, “24 ülkenin katıldığı ve 54 sunumun yarıştığı konferanstan “Propolis Alanında En Başarılı Bilimsel Çalışma” ödülünü almış olmamız her şeyden önce ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı oldu. AR- GE Merkezimizde çoğu doktoralı 20’yi aşkın arkadaşım yeni buluşlara imza atmak için çalışıyor. Balparmak olarak, uluslararası alanda “Bilir Kurum” olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

*Türkiye pazarı toplam bal kategorisi 2024 Nielsen Raporuna göre Ciro (TL) bazında

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