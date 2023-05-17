Beşir Derneği depremin 100. gününde deprem bölgesinde

Depremin ilk anından itibaren büyük bir özveriyle afet bölgesinde faaliyet gösteren ve toplamda 98 lokasyonda arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği, deprem sonrası acil insani yardım faaliyetleri ve psikososyal çalışmalar ile depremden etkilenen afetzede vatandaşlara aralıksız hizmet veriyor. Depremin 100. günü dolayısıyla bir basın açıklaması yapan Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, afetzedelerle ilgili yürütülen faaliyetler hakkında şunları söyledi:





“Bugün, 6 Şubat’ta yaşanan ve ASRIN FELAKETİ olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremlerinin 100. günü. Acımız yüreğimizde ilk günkü tazeliğini koruyor. Bu süreçte devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve milletimizin afetzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmaması, gece gündüz yanlarında olması, afetin yaralarının hızlıca sarılması ve doğan mağduriyetlerin gecikmeden giderilmesi, en büyük tesellimiz oldu.





Bir kez daha vefat eden vatandaşlarımız Allah’tan rahmet diliyoruz. Acımız ne kadar büyük olsa da kardeşliğimiz ve inancımız çok daha büyük, elhamdülillah.





Yaşanan İki büyük depremin olduğu saatlerde ben ve bölge yönetim ekibimiz Osmaniye’de toplantıya katılmış ve o gece orada misafir olmuştuk. İlk depremin şiddetini ve yıkıcılığını yakinen yaşamış, ağır hasarlı binadan çok şükür sağ salim çıkabilmiştik. Deprem sonrası Osmaniye sokaklarında çiseleyen yağmur ve zifiri karanlıkta ne olduğunu anlamaya çalışırken sağa sola koşuşturan insanları sakinleştirmeye çalışıyorduk.





Olayın ilk şokunu üzerimizden atar atmaz depremin merkez üssünün neresi olduğu ve büyüklüğünün ne olduğu hususunda bilgi alamaya çalıştık. Bu arada Türkiye genelindeki tüm arama kurtarma, beslenme ve destek ekiplerimizi teyakkuza geçirerek acilen bölgeye intikal etmeleri yönünde talimat verdik. İlk saniyeden itibaren Beşir Derneği olarak, depremin yaralarını sarmak için seferber olduk, 100 gün sonra hala bölgede afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz.





Bugüne kadar bölgede gerçekleştirdiğimiz faaliyetlilerin özetini vermek gerekirse; öncelikle deprem haberini aldığımız ilk andan itibaren 630 kişilik arama kurtarma ekibimiz ile AFAD koordinasyonunda, toplam 98 noktada arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. Arkadaşlarımız, bir can daha kurtarabilir miyiz kaygısıyla durup dinlenmeden gece gündüz çalıştılar. Elhamdülillah, 127 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkarmayı başardık.





Tabii, arama kurtarma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, eş zamanlı olarak zorlu kış şartlarında ailesini, yuvasını kaybeden afetzedelerimizin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye mobil aşevi ve ikram araçlarımızı yönlendirdik. Şu an itibariyle toplam 230 farklı lokasyonda afetzede vatandaşlarımıza sıcak yemek, su ve ikramlık yiyecek desteğinde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz.





Yine deprem bölgesinde açtığımız ve Sosyal Market olarak isimlendirdiğimiz paylaşım noktalarımız ile afetzede vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarını kolaylıkla temin edebilmelerine yardımcı oluyoruz.





Ayrıca, necip milletimizin katkılarıyla hazırlanan ve içinde gıda kumanyası, giyim, battaniye, temizlik ürünü gibi bilumum temel insani yardım malzemelerinin olduğu 403 adet yardım tırını, ülkemizin farklı il ve ilçelerinden bölgeye sevk ederek afetzede vatandaşlarımızın gereksinimlerinin karşılanmasına destek verdik. Bu desteklerimizi hâlâ aralıksız sürdürüyoruz.





Bu arda evleri yıkılmış veya oturulamayacak durumda olan 4 binden fazla afetzede vatandaşımız için çevrede bulunan devremülk statülü tesislerde, 90 m2 büyüklüğünde 400 adet dayalı döşeli 2+1 dairelerde konaklama imkânı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra bölgede, ilk günden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımız için manevi rehberlik çalışmaları yürüttük. Bununla birlikte çocuklarımız için GENÇKON işbirliğiyle bölgede çeşitli etkinlikler düzenledik. An itibariyle Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te bulunan etkinlik çadırlarımız ile mobil etkinlik araçlarımız, “Güzel İşler Atölyesi” ismiyle bölgede faaliyet gösteriyorlar. Burada, depremden etkilenen çocuklarımızın güzel vakit geçirebilmesi için boyamadan makete, kukladan el sanatlarına kadar her türlü aktiviteye yer veriyoruz.





Depremin 100. günü itibarıyla afet bölgesinde hizmet veren mobil aşevlerimiz ve ikram araçlarımızla şu ana kadar 4,5 Milyon kişiye sıcak yemek, 5 milyon kişiye ikramlık türü hazır gıda tarzında içecek ve yiyecek ikramında bulunduk. Öte yandan afetzede ailelerimize 100 binden fazla gıda kumanyası, 11 milyondan fazla temizlik vb. temel ihtiyaç malzemesi dağıttık. 200 bin kişiye ise giyim desteğinde bulunduk.





Devletimizin tüm ilgili kurumları, yöneticileri ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz çalışıyorlar. Birçok sivil toplum kuruluşumuz tüm imkânları ile sahada yaraların sarılmasına destek veriyor. Bizler Beşirler olarak gücümüzün yettiğince deprem bölgesinde ve deprem bölgesinin dışında yaşayan afetzede vatandaşlarımız için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar tüm faaliyet planlarımızı yaptık, tüm gönüllülerimiz ile sahada olmaya devam edeceğiz inşallah.





Bu süreç içerisinde bize destek veren tüm bağışçılarımıza, temsilcilerimize, gönüllerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte olmaya ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Rabbim, bu aziz millete bir daha böyle bir felaketler yaşatmasın.”









Ayrıntılı Bilgi ve Röportaj Talepleri İçin:

Bilal VARDİ – bilalvardi@besir.org.tr

Kürşad YAMAN – kursadyaman@besir.org.tr



