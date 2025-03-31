Bir ömür göçmen

Göçmen kuşların izlediği dört büyük rotadan ikisinin birleşim noktası olan Türkiye, 2024 yılında 106 göçmen kuş türüne ev sahipliği yaptı. Türkiye'de geçen yıl göçmen türler de dahil olmak üzere 164 türden 22 bin 756 kuş da takip edilmek üzere halkalandı. Ülke genelindeki 6 kuş gözlem istasyonunda kuş halkalama işlemi yapıldı. 2024 yılında en çok halkalanan kuş türü 3 bin 766 adetle karabaşlı ötleğen kuşu oldu. Sadece 21 gram ağırlığındaki bu kuş, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzun bir göç yolu izliyor. Göç dönemlerinde Türkiye'nin her bölgesinde görülebilen bu tür son yıllarda Ege Denizi kıyılarında görüldü. Uygun iklim şartlarının oluşmasından ötürü yıl boyu da yaşayabilen güzel ötüşlü bir kuş türü olan karabaşlı ötleğen, Akdeniz Bölgesi'nin sahil kısımlarında kışları da görülebilen Karadeniz ve Marmara Bölgeleri'nde üreyen bir yaz göçmenidir.

Kızılgerdan Söğüt Bülbülü





13 AY YAŞIYOR

13 aylık ömrüyle bilinen kızılgerdan ise bu yıl en çok halkalanan ikinci kuş türü oldu. Gerdanındaki kızıl parlak tüyler nedeniyle nar bülbülü olarak adlandırılan bu küçük kuş da Kuzey Avrupa'dan Afrika ve Orta Doğu'ya göç ediyor. 13 aylık ömrünün çoğunluğunu göç yollarında geçiriyor.





GÖÇLERİNİ GECE YAPIYOR

En çok halkalanan üçüncü kuş türü de çıvgın oldu. Göçlerini gece yapan ve yollarının büyük bir kısmı Himalayalar üzerinden gerçekleştiren bu küçük kuşlar da besin kaynaklarının mevsimsel değişimleri nedeniyle göç ediyor.





6 GRAMLIK BEDEN

Söğüt bülbülü ise bu yıl en fazla halkalanan dördüncü kuş türü oldu. 6-7 gram ağırlığındaki bu göçmen kuş 7 bin 700 kilometrelik yolculuğuyla öne çıkan söğüt bülbülü her yıl Rusya'dan Güney Afrika'ya uzanan uzun bir göç rotası izliyor.



