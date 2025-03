Eski bayramlardaki birlikteliğimizi özlüyorum

Bir Ramazan ayını daha geride bırakıp, bayramın sevincini yaşıyoruz. O huzurlu, manevi atmosferin kalbimize işlediği Ramazan günlerinin ardından, bayram sabahı yeni başlangıçlar, taze umutlar getiriyor. Kalplerimizle birlikte, her şeyin yenilendiği bu özel günde, sadece sevinç değil, aynı zamanda paylaşmanın, birlikteliğin gücünü de hissediyoruz. Bugün, sadece tatlılar, yeni kıyafetler değil, aynı zamanda insanlığın yüce değerlerini, sevgi ve paylaşmanın anlamını derinlemesine anlama günü. Ve işte, bu anlamlı günde, “Ramazan, en güzel terbiye mektebidir” diyen Türk edebiyatının usta kalemlerinden, mütefekkir ve yazar Sâmiha Ayverdi’nin öğretilerini hatırlamak, kalbimize farklı bir huzur katıyor. Ayverdi’nin izinden giden, onun en yakınında yer alan ve 36 yıl boyunca özel anlarına tanıklık eden isimlerden biri de Aysel Yüksel. Aysel Yüksel, 1957’de Çapa Eğitim Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Fetih Cemiyeti’nde Ekrem Hakkı Ayverdi ve Nihad Sâmi Banarlı ile çalışmaya başlamış. Ancak asıl hayatını şekillendirecek tanışıklık, kısa bir süre sonra Sâmiha Ayverdi ile olmuş. Aysel Yüksel, uzun yıllar boyunca Sâmiha Ayverdi’nin gönüllü yardımcısı olarak, onun yazılarına ve mektuplarına emek vermiş. Sâmiha Ayverdi’nin tüm düşüncelerine, hayatına ve eserlerine duyduğu derin sevgi ve bağlılıkla, Ayverdi’nin mirasını yaşatmaya çalışmış. Ayverdi’nin vefatına kadar yanında olan Yüksel, 1993’te kurulan Ayverdi Enstitüsü’nün başına geçmiş ve Ayverdi’nin basılmamış yazılarını kitaplaştırarak Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuş. Sâmiha Ayverdi ile geçirdikleri Ramazan’ı ve bayramları konuşmak için Aysel Yüksel’in evine gittik. Sâmiha Ayverdi’nin öğretilerini, Ramazan’a yüklediği anlamı, bir zamanlar çocuklar için düzenlediği iftar sofralarını ve bayramları konuştuk. Ayrıca Yüksel, Sâmiha Ayverdi ile geçirdiği yılların ardından, kendi çocukluk yıllarındaki bayram ve Ramazan anılarını da paylaştı. Onun yanında büyüyen biri olarak, Ayverdi’nin gösterdiği sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın kendisine nasıl bir miras bıraktığını anlattı.

Aysel Yüksel, Sâmiha Ayverdi’nin konağında Ramazan ayını özel bir şekilde yaşattığını belirterek konakta 50-70 kişilik iftar sofralarının kurulduğunu söylüyor. Yüksel, “Biz genç kızlar iftar sofralarını kurar, hep birlikte tepsiler etrafında toplanırdık. Büyüklerin, daha yüksek mevkilere sahip olanların oturduğu özel masalar olurdu. Genç kızlar ise bu sofranın etrafına sıralanır, iftar sonrası temizliği yaparlardı” diyor. Ayrıca, Ramazan’ın o dönemde çok coşkulu yaşandığını ve teravih namazlarının evde kılındığını dile getiren Yüksel, “İftarlar her zaman neşeli geçerdi. O zamanlarda Ramazan, çok daha coşkulu yaşanırdı. Konakta, o dönemin geleneklerine uygun olarak, teravih namazları evlerde kılınırdı. Namazdan önce, seccadeler serilir, Ramazan ritüelleri eksiksiz yapılırdı” sözleriyle o eski Ramazanları anlatıyor. Yüksel, “Sâmiha Anne, kimseyi zorlamaz, her şeyin doğal akışına bırakılmasını isterdi. İbadetlerin, geleneklerin bir zorunluluk değil, içten gelen bir sadakatle yerine getirilmesi gerektiğini savunurdu. Sâmiha Anne için, Ramazan ayı da dahil olmak üzere, her şeyin insani değerlerle, içtenlikle yapılması önemliydi” diye ekliyor. “Sâmiha Anne, yalnızca evdeki iftarları düzenlemekle kalmaz, yazılar yazmaya, kitaplar hazırlamaya da devam ederdi” ifadelerini kullanan Yüksel, “Yazdığı eserler, etrafındaki insanlar tarafından büyük ilgi görürdü. Özellikle yazılarını dağıtarak, Sâmiha Anne, düşüncelerini paylaşmayı bir görev kabul ederdi” açıklamasını yapıyor.