Cem Karaca’nın NFT portresi: Mahkemenin kararı dünyaya emsal olacak

Emrah Karaca, ressam Yiğit Mohaç Yücel’in usta sanatçının bir portresini NFT satış platformu ‘Open Sea’ üzerinden satışa sunacağını öğrenince avukatı Görkem Gökçe aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.





Bilirkişi raporunda, ressam Yiğit Mohaç Yücel’in NFT olarak satışa sunduğu portrenin, Cem Karaca’nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Karaca’nın dış görünüşünün ticarileştirildiği ifade edilmişti.





Emrah Karaca





'Dünyaya emsal olacak'

Raporda, NFT’nin fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu belirtilmişti. Karar duruşmasında Yiğit Mohaç Yücel’i 65 bin TL tazminat ödemeye hükmeden mahkeme, Cem Karaca’ya ait portrenin NFT platformunda satışa sunulmasının engellenmesine ve izinsiz kullanımın önlenmesine hükmetti.



