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Hayat

Filistin için söyledi

Her konserinde Filistin davasına desteğini vurgulayan Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi, geçtiğimiz akşam AKM’deki konserinde şarkılarını Filistin halkına adadı. Gazze için ‘Kaddesh’ şarkısını seslendiren sanatçı, “Yaşananlar korku verici” dedi.

Latife Beyza Turgut
04:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emel Mathlouthi.

Emel Mathlouthi.

Filistin davasına desteğini her konserinde gösteren Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali” için Türkiye’ye geldi. Önceki akşam AKM’de Türk dinleyicilerle buluşan Mathlouthi, konserini günlerdir İsrail saldırıları altında olan Filistin halkına adadı.

GAZZE İÇİN ‘KADDESH’

Festival Direktörü Yavuz Bingöl, Mathlouthi’yi “Tüm acıyı ve gözyaşlarını sesine müziğine taşımış büyük sanatçı” olarak takdim etti. Mathlouthi, konserine Türkçe konuşarak, “Çok mutluyum sizi çok özledim” sözleriyle başladı. Başarılı müzisyen “Nereye baksak yangın var ama dünyayı kurtarmak için gücümüz de var” diyerek, konserini Filistin’e adadığını duyurdu. Mathlouthi ardından “Bu şarkı Gazze için” diyerek “Kaddesh” şarkısını seslendirdi.

FELAKETLER BARKOVİZYONDA

Mathlouthi ardından aralarında en çok bilinen “Thamlaton”, “Ma Lkit”, “Lost” ve “Kelmti Horra” parçalarının da bulunduğu 15 parçayı Türk dinleyicisi için seslendirdi. Altı kişiden oluşan orkestranın eşlik ettiği konserde, barkovizyondan dünyada yaşanan felaketler, eylemler, Filistin’de yaşananlar video kolajları ile gösterildi.

2 KONSER VERMİŞTİ

Mathlouthi, geçtiğimiz ağustos ayında Filistin’de İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Beytüllahim ve Ramallah’ta iki farklı noktada konser vermişti. Konserine çok sayıda Filistinli’nin katıldığı sanatçı, sahnesinde Filistin bayrağı açmıştı.

Batı’nın İsrail’e desteği endişe verici

Konserin ardından konuşan Tunuslu sanatçı, İsrail-Filistin çatışmalarından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Son birkaç gündür yaşananlar gerçekten korku verici. Durumun daha kötüye gideceğinden endişe ediyorum. Dünya genelinde, özellikle Batı’daki söylemler çok hatalı. İsrail’e yönelik çok büyük bir destek var” değerlendirmesinde bulundu. Mathlouthi, Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür bir şekilde yaşama hakkı olduğunun tüm dünyaya anlatılması gerektiğinin altını çizerek, “Filistin 75 yıldır baskı altında. Bölgede şiddetin vuku bulması beni üzüyor, fakat bu olanların kökeninde işgal ve baskıların yattığı gerçeğini de görmemiz gerekiyor” diye konuştu.


Caretta caretta yavruları denizle buluşturuldu
Caretta caretta yavruları denizle buluşturuldu

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi kumsallarındaki 9 yuvadan çıkan toplam 502 yavru caretta caretta denizle buluşturuldu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri, 218 yumurtanın ise bozulmuş ve olgunlaşmamış olduğunu bildirdi. Aydın bölgesi Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında olmasına rağmen, 2011 yılından bu yana her yıl bir ya da birkaç caretta carettanın yuva yaptığı görülüyor. Ancak bu yıl yuva sayısında önemli artış dikkati çekti. Didim ilçesi kumsallarında 5, Kuşadası kumsallarında 4 caretta caretta yuva tespiti EKODOSD tarafından yapılarak, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte korumaya ve kayıt altına alındı.


#Aktüel
#Filistin
#Konser
#Emel Mathlouthi
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