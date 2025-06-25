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Gizli kamera rezaletinin ardından Sapanca Belediyesi o bungalovu yıktı

Gizli kamera rezaletinin ardından Sapanca Belediyesi o bungalovu yıktı

13:5225/06/2025, Çarşamba
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Sapanca'da bir bungalov kiralayan aile yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde kamera fark etmiş ve sosyal medyadan ifşa etmişti.
Sapanca'da bir bungalov kiralayan aile yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde kamera fark etmiş ve sosyal medyadan ifşa etmişti.

Sapanca'da bungalovda gizli kamera bulunmasının ardından belediye ekipleri hukuksuzluklar tespit etti ve işletme yıkıldı.

Sapanca'da geçen aylarda geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu.


Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Sapanca Belediyesi'nden ntv.com.tr'ye yapılan açıklamaya göre hukuki süreç devam ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamada söz konusu olayın ilçenin ve toplumun ahlaki yapısına aykırı olduğu belirtildi. Belediye ekipleri tarafından bungalovun geçen hafta yıkıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sapanca'da bir bungalov kiralayan aile yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde kamera fark etmiş ve sosyal medyadan ifşa etmişti.


Geceliği 12 bin TL olan bungalov işletmecileri ise müşteriyi suçlamıştı.

#Sapanca
#Bungalov
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