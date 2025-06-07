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Görme engelliler lisesi öğrencilere umut oluyor

Görme engelliler lisesi öğrencilere umut oluyor

04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kani Karaca
Kani Karaca

Türkiye’nin ilk ve tek görme engelliler imam-hatip okulu olan Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ders zili çalmaya devam ediyor.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki yeni binasında faaliyet gösteren okul, yalnızca eğitim alanında değil, erişilebilirlik ve kapsayıcılık anlamında da örnek bir model sunuyor. Bu sene 9 şubede 46 öğrencinin öğrenim gördüğü okul, öğrencilere ücretsiz servis ve öğle yemeği hizmeti sunuyor. Sınıfların 10 kişiyi geçmemesi, öğretmenlerin her öğrenciyle birebir ilgilenebilmesine imkan sağlıyor. Okula kabul, özel eğitim kurul kararı ve gerektiğinde seviye belirleme sınavıyla yapılıyor. Adını görme engelli mevlithan merhum Kani Karaca’dan alan okul, her geçen gün daha fazla öğrenciye umut oluyor.



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