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Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor: 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları bugün açıklandı

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor: 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları bugün açıklandı

10:2930/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenci ve veliler, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimine göre, İOKBS sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla erişime açıldı.

Binlerce öğrencinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.


  • 27 Nisan 2025 Pazar günü yapılan sınavın sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü (bugün) itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

İOKBS sınavında öğrencilere kaç soru soruldu?


Sınav kapsamında: 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise 100 soru yöneltildi.


Sorular çoktan seçmeli (dört seçenekli) olarak hazırlandı ve sınav sonuçları, öğrencilerin doğru cevap sayısına göre değerlendirildi.


2025 İOKBS sonuçları nasıl sorgulanır?


İOKBS bursluluk sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr internet adresinden online olarak sorgulanabiliyor. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.


Sorgulama adımları:

www.meb.gov.tr
adresine giriş yapın.

Anasayfada yer alan “Sonuç Sorgulama” bölümüne tıklayın.


Açılan ekrandan “İOKBS 2025 Sonuçları” başlığını seçin.


T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girerek sonucu görüntüleyin.


Burs hakkı kazanan öğrenciler, ilgili eğitim-öğretim yılı itibarıyla MEB’in belirlediği şartlar doğrultusunda burs almaya başlayacak.



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