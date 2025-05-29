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'Hayalet sınıf' kuran dört özel okulun daha ruhsatı iptal edildi

'Hayalet sınıf' kuran dört özel okulun daha ruhsatı iptal edildi

11:5329/05/2025, Perşembe
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders işlenmediği ve devamsızlıkların kayda alınmadığı tespit edilen "hayalet sınıf" uygulamaları nedeniyle 4 özel okulun daha ruhsatını iptal etti. Böylece bugüne kadar kapatılan bu tür okulların sayısı 10'a ulaştı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelindeki özel okullara ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin denetimler sürüyor.


Denetimler sonucunda, bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, bazı okulların örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlenmişti.


403 öğrencinin diplomasi iptal edildi


Bu kapsamda 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alınmıştı.


Bazı okullarda 'hayalet sınıf' kurulduğu tespit edildi


Ayrıca Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 6 özel okulun çalışma ruhsatını iptal etmişti.


10 özel okulun ruhsatı iptal edildi


Bu kapsamda devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği "hayalet sınıf" kuran 4 okulun daha tespit edilmesinin ardından bu okulların da ruhsatının iptal edilmesiyle son 1 ayda kapatılan özel okul sayısı 10'a yükseldi.


Öte yandan, 25 okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.




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