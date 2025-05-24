MEB'in robot yarışması için öğrenciler 17 yılda 32 bin robot yaptı

"Bir eğitimci olarak çocuklarımızın teoride aldığı bilgilerin ahlak ve erdemle burada beceriye dönüştüğünü görmek dünyanın en büyük mutluluğu olsa gerek. Bu yarışmamızın mottosu 'Köklerden geleceğe teknoloji, üretim ve eğitim'dir. Tam da bu mottaya uygun olarak Türkiye'nin geleceğini kodlayan, inşa eden çocukları burada görebiliriz. Geleceğin Selçuk Bayraktar'ları, Türkiye'nin gündemini ve kaderini değiştirecek, yeni buluşlar yapacak, savunma sanayine yeni ürünler, yeni envanterler katacak nitelikte üretimlerin ilk işaret fişeğinin çakıldığı yerlerden bir tanesi burasıdır. Göreceğiz 17 yıl boyunca yapılan bu yarışmalardan çıkan sonuçlar Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Türkiye'nin geleceğini göklere, dünyanın her yerine emin adımlarla ve kalın harflerle yazmış olacaklar. Bundan emin olabiliriz."