ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek

Sınavlara katılacak gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak. Bu haktan 19 aday yararlandı. Ayrıca sınavlara 26 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı ve ilgili görevli atamaları gerçekleştirildi. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."