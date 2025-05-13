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Okullarda yeni dönem: Ders çizelgeleri güncellendi bir dersin adı değişti

Okullarda yeni dönem: Ders çizelgeleri güncellendi bir dersin adı değişti

11:4513/05/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milyonlarca öğrenciyi kapsayan yeni düzenleme! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. 'Rehberlik ve Kariyer Planlama' dersinin adı yenilendi ve dersin uygulandığı sınıf seviyeleri genişletildi.

MEB tarafından "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde yapılan değişiklikle, sadece 8. sınıflara yönelik verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi güncellendi ve uygulandığı sınıf düzeyi genişletildi


  • Ders, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren "Rehberlik ve Yönlendirme" ismiyle ortaokulun tüm kademelerinde haftalık 1 ders saati olarak verilmeye başlanacak.

Ders çizelgesinde değişikliğe gidildi


Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, "İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi"nde değişikliğe gidildi.


Bu kapsamda mevcut haftalık ders çizelgesinde "zorunlu dersler" bölümünde yer alan ve sadece 8. sınıfta haftalık 1 ders saati olarak verilen "Rehberlik ve Kariyer Planlama" dersinin ismi "Rehberlik ve Yönlendirme" olarak değiştirildi.


Haftalık bir saat verilecek


"Rehberlik ve Yönlendirme" dersi, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5, 6, 7. ve 8. sınıf seviyelerinde haftalık 1 ders saati verilmek üzere güncellendi.


MEB, yapılan değişiklikle öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekleyerek onların geleceğe daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına, kendilerini tanımalarına, potansiyellerini keşfetmelerine ve doğru kararlar almalarına yardım ederek, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.


Gelecek yıldan itibaren uygulanacak


"İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi"nde yapılan değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak.



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