ÖSYM tarafından hafta sonu iki sınav yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışında öğretmenlik meslek bilgisi alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adayların katılacağı STS-Öğretmenlik Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak.





Sınav, saat 13.45'te başlayacak, 60 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek. 165 adayın katılacağı sınavda 44 görevli yer alacak.





Öte yandan 11 Mayıs Pazar günü uygulanacak olan Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri TR-YÖS ise Türkiye'de 17 il 18 sınav merkezinde, yurt dışında 26 farklı ülke 35 sınav merkezinde düzenlenecek.





21 bin 654 adayın başvurduğu sınavda 3 bin 530 görevli yer alacak. Sınav için 83 bina ve 866 salon kullanılacak.



