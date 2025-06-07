Türkiye’nin ilk ve tek görme engelli imam hatip lisesi: Ünlü mevlithanın adını yaşatıyor

Ankara Yenimahalle’deki yeni binasında faaliyet gösteren okul, yalnızca eğitim alanında değil, erişilebilirlik ve kapsayıcılık anlamında da örnek bir model sunuyor.





BİREBİR EĞİTİM FIRSATI

2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle 9 şubede 46 öğrencinin öğrenim gördüğü okul, öğrencilere ücretsiz servis ve öğle yemeği hizmeti sunuyor. Sınıfların 10 kişiyi geçmemesi, öğretmenlerin her öğrenciyle birebir ilgilenebilmesine imkân sağlıyor. Okula kabul, özel eğitim kurul kararı ve gerektiğinde seviye belirleme sınavıyla yapılıyor.





5 ÖĞRENCİ HAFIZLIĞINI TAMAMLADI

Yenimahalle Müftülüğü ile yapılan iş birliği sayesinde açılan Kuran Kursu’nda bugüne kadar 5 öğrenci hafızlığını tamamlarken, erkek öğrenciler için pansiyon hizmeti başlamış durumda. Kız öğrenciler için de pansiyon planlaması devam ediyor.





HER AÇIDAN DONANIMLI BİREYLER

Öğrencilere özel eğitim materyalleri, Braille alfabesiyle hazırlanmış kitaplar, sesli içerikler, sosyal beceri eğitimleri ve teknolojik donanımlı atölyelerle desteklenen okulda, öğrencilerin bireysel gelişimleri merkeze alınıyor. Okul yönetimi, öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal, kültürel ve dini açılardan da donanımlı bireyler olarak yetişmelerine büyük önem veriyor.





ADI KANİ KARACA'DAN GELİYOR

Okul, adını görme engelli hafız, mevlithan ve musikişinas Kani Karaca’dan alıyor. Öğrenciler, onun izinden giderek sadece sesleriyle değil, yürekleriyle okuyor. Sanat, spor ve mesleki alanlarda ulusal düzeyde önemli başarılar elde ediyorlar. Bu başarılar, “görmenin yalnızca gözle değil, gönülle, azimle ve inançla” da mümkün olduğunu ortaya koyuyor.





TÜRKİYE ÇAPINDA ÖRNEK

Okul Müdürü Sezai Çelik, kurumun yalnızca bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda öğrencilerin “anlaşıldıklarını, fark edildiklerini ve yalnız olmadıklarını hissettikleri özel bir yaşam alanı” olduğunu vurgularken, amaçlarının okulu fiziksel ve akademik açıdan daha da ileriye taşıyarak Türkiye çapında örnek bir eğitim kurumuna dönüştürmek olduğunu belirtti. Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi, her geçen gün daha fazla öğrenciye umut oluyor, ışığın gözden değil, gönülden geldiğini kanıtlamaya devam ediyor.







