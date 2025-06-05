Gündelik Mucizeler Taş Konak’ta buluşuyor

Kültür ve sanatın zengin dünyasını Nişantaşı’ndaki Tarihi Taş Konak’ta İstanbullularla buluşturan Kalyon Kültür, 25 Haziran-17 Ekim tarihleri arasında on çağdaş sanatçının eserlerinden oluşan ‘Gündelik Mucizeler’ karma sergi ile sanatseverleri yepyeni bir deneyime davet ediyor. Resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getiren bu seçki, gündelik yaşamın içinde çoğu zaman fark edilmeden geçen mucizevi anlara dair bir düşünme ve hissetme alanı açıyor.