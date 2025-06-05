‘Bir Taşın Hafızası’ Gazze’yi anlatacak

YediHilal Derneğinin yaklaşık altı ay önce kurduğu tiyatro grubu “Teyakkuz”, ilk oyununu sahnelemek için gün sayıyor. Dernekte gönüllü çalışan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu topluluk, “Bir Taşın Hafızası” oyunuyla izleyici karşısına çıkacak. Sekiz kişiden oluşan tiyatro topluluğu ilk temsilini 13 Haziran 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonunda tiyatroseverlerle buluşturacak. Filistin’de yaşanan zulmü Avrupalı bir gazeteci ve oğlu üzerinden anlatacak oyun, farklı bir bakış açısıyla Filistin’e dair az bilinen simge ve metaforları kullanacak.

Gazze’deki İsrail katliamını Avrupalıların gözünden anlatan oyunu, yönetmeni Hakan Hüseyin Gül, Yeni Şafak’a anlattı: “Oyunumuz Londra’nın bir mayıs sabahında Müslüman olup Yusuf ismini alan eskilerin meşhur gazetecisi (eski adıyla David) ve oğlu John’un Gazze’de yaşananlar üzerine yaptığı bir sorgulamayla geçiyor. Filistin’in dünü bugünü ve geleceğinin konu alındığı oyunumuzda yaşanan sürecin Avrupa’daki yansımasını görüyoruz. Oyunumuzda şahitlerin hikayesini anlatıyoruz.” Tiyatronun konusu ise şöyle: İngiliz gazeteci David, gençliğinde haber yapmak için gittiği Filistin’de yaşadığı büyük dönüşümün ardından yıllar sonra o topraklara geri dönmek ister. Müslüman olup, adını Yusuf olarak değiştiren gazetecinin bu kararı oğlu tarafından sorgulanır. Yusuf’un geçmişi, tanıklıkları ve içsel yolculuğunu dinlemeye başlayan John, yıllardır göremediği gerçeklikle yüzleşecektir.