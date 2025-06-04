Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivalini 20 bin kişi izledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali", St. Petersburg Eifman Balesi tarafından sahnelenen "Rus Hamlet" eseriyle sona erdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, dünya çapında büyük yankı uyandıran eser, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu ve uzun süre ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, festivalin 20 binden fazla seyirciye ulaştığının altını çizdi. Eifman Balesinin çalışmalarına değinen Sağtürk, Rus Hamlet eseriyle ilgili de bilgi verdi. Ünlü Rus koreograf Boris Eifman'ın, bir hükümdarın içsel çatışmalarını, çevresindeki entrikaları ve kaçınılmaz yıkımını anlattığı eseri, kendine özgü psikolojik derinlik taşıyan koreografisiyle çarpıcı bir şekilde sahneye taşındı. Eserde "İmparatoriçe" rolünde Elizaveta Khokhlova, "Veliaht" rolünde Philipp Arzhanov, "İmparatoriçenin Gözdesi" rolünde Igor Subbotin, "Veliahtın Eşi" rolünde Mara Tudose, "Veliahtın babası" ile "Hayalet" rolünde Vasily Vanzhula sahnedeydi. Eifman, William Shakespeare'in Hamlet karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki dramatik benzerliklerden yola çıkarak, tarih ve kurmacayı eserde harmanlıyor. Rus Hamlet'e Ludwig van Beethoven ile Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserleri de eşlik etti. Eserin dekor ve kostüm tasarımına Vyacheslav Okunev, ışık tasarımına Alexander Sivaev ve Boris Eifman imza attı.