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Sofya Opera ve Balesi “Elektra”yla İstanbul'da

Sofya Opera ve Balesi “Elektra”yla İstanbul'da

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
11:1624/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Temsil perşembe günü AKM'de.
Temsil perşembe günü AKM'de.

16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında Sofya Opera ve Balesi 29 Mayıs 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Uluslararası festivallerin gözde topluluklarından biri olan Sofya Opera ve Balesi, güçlü kadrosu ve etkileyici sahne prodüksiyonlarıyla 29 Mayıs Perşembe 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Müzikler ön planda

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan gelen topluluk, Richard Strauss’un eseri “Elektra” operasını sahneleyecek. Yunan trajedisinin yer aldığı en güçlü eserlerden biri olan “Elektra”, intikam, adalet ve aile bağları gibi temaları büyük bir dramatik güçle işliyor. Hugo von Hofmannsthal tarafından kaleme alınan librettosu, Sophokles’in klasik tragedyasından uyarlanmış olup; besteci Richard Strauss’un modern ve etkileyici müzik diliyle birleşerek sahnede adeta bir psikolojik gerilim atmosferi oluşturacak. Eserin rejisörlüğünü, Plamen Kartaloff üstleniyor. Strauss’un katmanlı müziği, Kartaloff’un çarpıcı sahne yorumuyla birleşerek seyirciye unutulmaz bir opera deneyimi sunacak.

Gerilim dolu bir yolculuk

Sofya Opera ve Balesi Orkestrası'nı, deneyimli şef Evan-Alexis Christ yönetecek. Müzikal anlamda zengin orkestrasyonu ve yoğun dramatik yapısıyla dikkat çeken Elektra, seyirciyi baştan sona gerilim dolu bir yolculuğa çıkaracak. Fredy Franzutti’nin koreografisi, Leo Kulash’ın kostüm tasarımları, Sven Jonke’nin dekorları ve Andrej Hajdinjak’ın ışık tasarımı, sahnede görsel ve işitsel bir bütünlük oluşturarak seyircileri Elektra’nın karanlık ve büyüleyici dünyasına taşıyacak.. Temsilde; Klytaemnestra rolünde Gergana Rusekova; Elektra rolünde Lilia Kehayova, Chryzothemis rolünde Tsevetana Bandalovska, Orest rolünde Atanas Mladenov, Aegisth rolünde Daniel Ostretsov sahnede olacak.



#Elektra operası
#Sofya Opera ve Balesi
#16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali
#Hugo von Hofmannsthal
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