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Yazıldıktan 42 yıl sonra Gılgamış sahnelendi

Yazıldıktan 42 yıl sonra Gılgamış sahnelendi

04:0019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı, İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetti.
İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı, İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahnelediği “Gılgamış” operasının dünya prömiyeri, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde gerçekleşti. Caner Akın’ın rejisiyle sahneye konulan eserde, İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı, İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetti. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, İDOB’un Gılgamış operası ile adını tarihe yazacağını vurgulayarak, “Bu akşam AKM Türk Telekom Salonu’nun görkemli atmosferinde, Gılgamış operasının büyülü diyarına ilk yolculuğu gerçekleştireceğiz. Gılgamış, bilgisizlikten bilgiye geçişi tasavvufi bir şekilde ele almasından dolayı zamansız bir eser olma özelliğine sahip, özgürlük tutkusu destanıdır” dedi.


SAHNELEMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün de Saygun’un başyapıtının 42 senedir sergilenmeyi beklediğini belirterek, “İDOB’un kurucusu Aydın Gün hocamızla Ahmet Adnan Saygun hocamız, bu eseri sahnelenmesi için uzun yıllar çok uğraştı fakat şanssızlıklardan bir türlü olamadı. Harika bir ekip, yaratıcı kadro, orkestra, koro, solist ve bale sanatçıları, teknik ekibimiz herkes yaklaşık 6 ay boyunca büyük bir emek harcadı ve şu an sizin karşınızdayız. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


#İstanbul Devlet Opera ve Balesi
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