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“Apollo ve Dafne” prömiyer yaptı

“Apollo ve Dafne” prömiyer yaptı

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
11:5020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) sahne kantatı “Apollo ve Dafne” dün akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyer yaptı.
Fotoğraf : İDOB /
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) sahne kantatı “Apollo ve Dafne” dün akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyer yaptı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) sahne kantatı “Apollo ve Dafne” dün akşam prömiyer yaptı. Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’ndeki etkinliğin biletleri günler öncesinden tükenmişti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) sahne kantatı “Apollo ve Dafne” dün akşam prömiyer yaptı. Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşan eser, hikayesiyle günümüz ilişkilerine değiniyor. Antik Yunan’da yazılmasına rağmen, günümüz ilişkilerine paralellik taşıyan esere konu olan efsane ünlü bir aşk hikayesi. Efsaneye göre, Apollon, Eros'un okuyla vurularak Dafne'ye aşık olur. Ancak Dafne, Apollon'un aşkına karşılık vermez, çünkü Dafne özgürlüğüne düşkündür. Apollon ona yaklaşınca, son bir çıkış yolu arayan Dafne, dua eder ve agca dönüşür. Apollon, Dafne’ye duyduğu aşkı onun defne ağacına dönüşmüş haliyle simgeler. Onu bu biçimiyle sevgiyle hatırlamaya ve her zaman anmaya karar verir.

25 Nisan’da yeniden sahnelenecek

Georg Friedrich Händel'in de dikkatini çeken bu efsane, sanatçının 1709-1710 yılları arasında “Apollo ve Dafne” kantatını bestelemesine ilham oldu. Händel'in kantatı, mitolojik öyküyü dramatik bir müzik anlatımıyla sahneler ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Caner Akın tarafından sahneye konulan eserin orkestra şefliğini Paolo Vill üstlendi. Dekor ve kostüm tasarımını Efter Tunç, ışık tasarımı ise Ahmet Defne yaptı. “Apollo” rolünde Alper Göçeri; “Dafne” rolünde Anna Sirel Etyemez ve İDOB Modern Dans Topluluğu dansçıları Tuğçe Göncü’nün koreografisiyle sahne aldı. Eser, 25 Nisan’da yeniden sanatseverlerle buluşacak.




#sahne kantatı
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