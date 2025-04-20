“Apollo ve Dafne” prömiyer yaptı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) sahne kantatı “Apollo ve Dafne” dün akşam prömiyer yaptı. Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşan eser, hikayesiyle günümüz ilişkilerine değiniyor. Antik Yunan’da yazılmasına rağmen, günümüz ilişkilerine paralellik taşıyan esere konu olan efsane ünlü bir aşk hikayesi. Efsaneye göre, Apollon, Eros'un okuyla vurularak Dafne'ye aşık olur. Ancak Dafne, Apollon'un aşkına karşılık vermez, çünkü Dafne özgürlüğüne düşkündür. Apollon ona yaklaşınca, son bir çıkış yolu arayan Dafne, dua eder ve agca dönüşür. Apollon, Dafne’ye duyduğu aşkı onun defne ağacına dönüşmüş haliyle simgeler. Onu bu biçimiyle sevgiyle hatırlamaya ve her zaman anmaya karar verir.