​Balkan opera birliği müjdesi

Etkinliklerden dördü Haliç Kongre Merkezi’nde sonuncusu ise AKM Tiyatro Salonu’nda olacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın 7 Tenor konseriyle başlayacak olan festivalde sırasıyla 20 Temmuz’da Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Tosca operası, 23 Temmuz’da Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin IV. Murad operası, 27 Temmuz’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Carmen operası Haliç Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. 30 Temmuz günü AKM’de, Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırması’yla festival son bulacak.

Seneye Haliç’in üstünde sahne