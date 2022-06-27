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KÜLTÜR SANAT

Balkan opera birliği müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bu yıl İstanbul’da 13. kez opera festivali düzenliyor. 16-30 Temmuz arasında 5 farklı etkinliğin izleyiciyle buluşacağı festival, Haliç Kongre Merkezi’nin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
​Balkan opera birliği müjdesi
Murat Karahan

Etkinliklerden dördü Haliç Kongre Merkezi’nde sonuncusu ise AKM Tiyatro Salonu’nda olacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın 7 Tenor konseriyle başlayacak olan festivalde sırasıyla 20 Temmuz’da Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin Tosca operası, 23 Temmuz’da Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin IV. Murad operası, 27 Temmuz’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Carmen operası Haliç Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. 30 Temmuz günü AKM’de, Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırması’yla festival son bulacak.

Seneye Haliç’in üstünde sahne

  • Basın toplantısında konuşan DOB Genel Müdürü Murat Karahan Önümüzdeki yıllarda Haliç’in üstüne sahne kurabileceklerini belirtti. Sözlerinin devamında Karahan, “Balkanlar’daki birçok opera evi, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya’nın içinde olduğu bölgede bir opera birliği oluşturarak sanatçı ve prodüksiyon alışverişi yapma konusunda öneride bulundu. Henüz çalışma aşamasında, alınmış herhangi bir karar yok ama bunu hayata geçirme konusunda elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu. Detaylı bilgiye biletinial.com ve operabale.gov.tr üzerinden erişilebilecek.
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