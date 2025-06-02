Opera ve Bale Festivali’nde “Anna Karenina” rüzgârı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşan bale eseri, Rus koreograf Boris Eifman’ın yorumuyla sahneye taşındı. Lev Tolstoy’un dünya edebiyatında iz bırakan başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan bale, 1870’lerin Rusya’sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor. Eserde, klasik bale teknikleri, modern dansla iç içe geçiyor. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, bugün ve yarın St. Petersburg Eifman Balesi’nin sahneye koyacağı “Rus Hamlet” ile sona erecek.