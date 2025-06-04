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Zeki Demirkubuz, tüm filmleriyle TV+’ta

Zeki Demirkubuz, tüm filmleriyle TV+’ta

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
17:424/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Zeki Demirkubuz tüm filmleriyle TV+’ta.
Zeki Demirkubuz tüm filmleriyle TV+’ta.

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz’un kültleşmiş filmleri TV+’ta yerini aldı. Sinema tutkunları, Demirkubuz’un ödüllü filmlerini hazırlanan seçkiden izleyebilecek.

Türkiye’nin süper içerik platformu TV+, yönetmen Zeki Demirkubuz’un tüm filmlerini haziran ayından itibaren izleyiciyle buluşturuyor. Prestijli festivallerden ödüllerle dönen ve Türk sinemasında derin izler bırakan bu özel seçki; Masumiyet, Yazgı, İtiraf, Kader gibi birçok unutulmaz yapımı izleyici ile buluşturuyor. Hem sadık Demirkubuz takipçilerini hem de onu keşfetmek isteyenleri heyecanlandıracak olan TV+ kütüphanesinde yer alan filmler ise şöyle: Hayat, Bulantı, Kor, Yeraltı, Kader, Kıskanmak, Bekleme Odası, İtiraf, Yazgı, Üçüncü Sayfa, Masumiyet, C Blok.

TV+ Hakkında

TV+, en popüler yerli ve yabancı dizilerden ödüllü filmlere, çocuk kategorisinden belgesellere, en heyecanlı spor karşılaşmalarından canlı TV yayınlarına kadar çeşitli yayınları izleyiciyle buluşturuyor. Tabii Spor ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, SSport ile La Liga, Serie A, EuroLeague, NBA, UFC, Eurosport ile Olimpiyatlar, bisiklet ve tenis turnuvaları gibi seçkin spor organizasyonlarını bir çatı altında buluşturan TV+; Paramount, AMC, HBO, Amazon MGM gibi dünyanın en büyük stüdyolarından ve Türkiye’nin en önemli yerli platformlarından diziler, “TV+ Gala” ile vizyondan hemen sonra sadece TV+’ta gösterime giren filmler ve çok daha fazlası, TV+ dünyasında izleyicileri bekliyor.



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