Nuri Bilge Ceylan'ın tüm yapımları TV+’ta

Sinemamızın usta ismi Nuri Bilge Ceylan’ın 26 yıllık sinema yolculuğu, TV+ ekranlarında özel bir seçkiyle hayat buluyor. Mayıs ayında yayına alınacak filmler, Ceylan’ın tüm yapımlarını tek çatı altında toplayacak. Usta yönetmenin kült filmlerinden en yeni eserlerine uzanan özel seçki mayıs ayında TV+ izleyicisiyle buluşacak. Bu yapımlardan ilki, Kuru Otlar Üstüne filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan, belgesel serisi Otlar Sararırken. Ceylan’ın 2023 Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan son filmi Kuru Otlar Üstüne, En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adayı olarak seçilmişti. Film, Doğu Anadolu’nun ücra bir köyünde zorunlu görevini tamamlamak üzere olan genç resim öğretmeni Samet’in hikâyesini anlatıyor. Kuru Otlar Üstüne, taşranın boğucu atmosferi içinde bireyin yalnızlığını, ahlaki bunalımını ve hayal kırıklıklarını etkileyici bir sinematografi eşliğinde işliyor.

1997'den 2023'e tüm filmler bir arada

Yönetmenin 2018’de izleyiciyle buluşturduğu Ahlat Ağacı, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarıştı ve usta yönetmenin sinemasına özgün bir katkı sundu. Film, yeni mezun Sinan’ın kasabasına dönerken yazdığı kitabı bastırma hayaliyle başlıyor. Ancak kasabaya dönmesiyle birlikte, babasının birikmiş borçları ve toplumun beklentileriyle karşı karşıya kalıyor. Sinan, bu zorlu süreçte kendisini hem ailesiyle hem de kasaba halkıyla yüzleşirken buluyor. 2014 yapımı "Kış Uykusu" ise Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye'yle dönerken, sinema dünyasında derin izler bıraktı. Haluk Bilginer’in başrolünde yer aldığı film, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde, taş duvarlar arasına sıkışmış sessiz bir hesaplaşmayı anlatıyor. Kış Uykusu, sadece bir film değil; insan ruhunun karmaşıklığını anlatan edebi bir deneyim sunuyor. Nuri Bilge Ceylan’ın 2011 yapımı filmi "Bir Zamanlar Anadolu"da, Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü. Kırsal Anadolu’nun dingin ama karanlık atmosferinde geçen film, gece boyunca süren bir cinayet soruşturmasını merkezine alıyor.

Cannes ödüllü yapımlar

2008 yapımı "Üç Maymun" Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülerek Ceylan’ın uluslararası alandaki başarısını perçinledi. Ailenin bireylerini yavaş yavaş içten içe çürüten bir yalan üzerine kurulu bu dramatik hikâye, sessizliği ve suskunluğu bir tür iletişim biçimi olarak ele alıyor, izleyiciyi yalnızlık, suçluluk ve vicdan gibi temaların izinde sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. 2006 yapımı "İklimler", Cannes Film Festivali’nin “Un Certain Regard” bölümünde gösterildi, FIPRESCI Ödülü'ne layık görüldü. 2002 yapımı "Uzak" ise Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü kazanırken, başrollerdeki Mehmet Emin Toprak ve Muzaffer Özdemir’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi. Ceylan'ın 1999 yapımı "Mayıs Sıkıntısı" filminin yanı sıra 1997 yılında yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi "Kasaba" da platformda yerini alacak yapımlardan.











