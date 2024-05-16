Türk sineması Cannes’da tanıtılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nın organizasyonuyla, filmlerden örneklerle Türk sinemasının zenginliği, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılımıyla ziyaretçilere sunulacak.

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan destekler anlatılarak, doğal plato özelliği sayesinde önemli film çekim merkezlerinden biri olan Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücü vurgulanacak.

ÖZEL ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Cannes’daki Türkiye standında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, festivalin dünya sinemasının önemli bir vitrini olarak, Türk sinemasının uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek için mükemmel bir platform sunduğunu söyledi.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer ise Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirilecek bu adımla Türk sinemasının küresel arenadaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Festivalde, Türkiye’nin sinema endüstrisi ve film yapımcılığı hakkında bilgi vermek için özel bir etkinlik de düzenlenecek.







