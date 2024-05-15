Soykırımı Cannes’da anlatacak

İsrail’in Filistinlilere uyguladığı işgal ve soykırım, Filistinli yönetmenlerin filmleriyle dünyaya duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Salt, Filistin’i anlatan “Kırık Kameralar” gösterim programında on yapımı Türk izleyicisiyle buluşturmuştu. Yönetmenliğini Wisam Al Jafari’nin yaptığı “Ambiyans” isimli kısa film de program kapsamında gösterildi. Beytüllahim’deki mülteci kampında yaşayan iki gencin, müzik yarışması için hazırlanmasını konu alan yapım, arka planda İsrail zulmünü gözler önüne seriyor. Dün başlayan Cannes Film Festivali’nde ilk kez gösterilecek Al Jafari’nin de rol aldığı, “The Deer’s Tooth/Geyik Dişi” isimli kısa film festivalde Filistin’in konuşulmasını sağlayacak. Yönetmen, hem “Ambiyans”ı hem de yeni kısa filmi “Geyik Dişi”ni Yeni Şafak’a anlattı.

Filistinli yönetmen, “Ambiyans”ın Türkiye’de gösterilmesinin, Filistin davası için önemli olduğunun altını çizdi. Wisam Al Jafari; filmin karakterlerinin Filistin halkı gibi, tüm olumsuzluklara rağmen yeni bir yol bulmanın mümkünlüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Filmin çıkış hikayesini ve kampın kendileri için anlamını anlatan Al Jafari, “Bir kilometre içinde 17 bin kişinin yer aldığı bir kampta yaşıyorum. Komşunuzun evinde bir şey olursa, bunu siz de bilir, kokusundan pişirdiği yemeği anlayabilirsiniz. Kamptaki mahremiyet meselesi üzerine düşündüm ve bu senaryoyu kaleme aldım. Oyuncuları, kampta yaşayan kişilerden seçtim, zaten onlar da oyunculuk değil, günlük rutinlerini sergiledi. Çünkü İsrail’in kampa saldırması ya da birinin tutuklanması, günlük yaşamımızın bir parçası. Kamp bizim için, eve geri döneceğimiz güne kadar bir bekleme istasyonu. Kamptaki duvarlar ise sosyal medyamız. Duvarlarda, köylerimizin ismini, 1948’de olanları, İsrail’in bizi sürerek nasıl mülteci kamplarına taşıdığını ve öldürülen siyasi liderlerimizin isimlerini görebilirsiniz. Ambiyans’ta tüm bunları görebiliyorsunuz. Filmle, izleyiciyi yaşadığım yerde yolculuğa çıkarmak ve tarihimiz hakkında bilgilendirmek istedim” ifadelerini kullandı.