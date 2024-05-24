Cannes'da alkışlar Filistinli yönetmenlere

Festivalde aynı gün Saif Hammash’ın yönettiği “The Deer’s Tooth” kısa filmi de izleyiciyle buluştu. Hammash “Film, Beytüllahim’deki Dheisha Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinli Wissam’ın, denizi görmek isteyen kardeşi için koyulduğu macera dolu bir hikayeyi anlatıyor” dedi. Cannes Film Festivali bu yıl resmi seçkide herhangi bir Filistin yapımına yer vermese de “La Cinef” gibi başlıklarda izleyiciyle bu çalışmaları buluşturdu. Festival kapsamında açılan bağımsız film projesi “Palestine Showcase” ile yapım aşamasındaki “My Father’s House”, “Palestine Comedy Club”, “The Myth of Mahmoud” ve “Unmaking of” isimli dört çalışma jüri karşısına çıktı. Festivalde prömiyer yapan filmlerden bir diğeri de “September Says” oldu. Filmin oyuncularından Pascale Kann, gösterime üzerinde Arapça harflerle Filistin yazan siyah bir elbiseyle katıldı. Kann, meslektaşlarıyla birlikte, Filistin yanlısı kesimin susturulmasına karşı bir protesto olarak anladığı şekilde elleriyle ağızlarını kapatmış halde poz verdi.