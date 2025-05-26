Avrupa'dan müzelerimize ödül

Avrupa Konseyi himayesinde düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) sahiplerini buldu. Gecede, ülkemizden Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve İstanbul Modern ödüllendirildi.
Müzecilik dünyasının en saygın organizasyonlarından Avrupa Müze Forumu (EMF) Polonya’nın Bialystok şehrinde Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) Yıllık Konferansı'nın ardından tören düzenledi. Etkinlikten, ülkemizden Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve İstanbul Modern ödülle döndü. Müzecilik alanındaki üstün başarıları ödüllendirmek ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte İstanbul Modern, Portimão Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü’ne layık görüldü.İstanbul Modern; toplumsal sorumluluk, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kültürler arası diyalog ve demokratik değerlere yönelik uygulamalarıyla EMYA jürisi tarafından Avrupa’da “Yılın Müzeleri” arasına girdi. Müzenin modern ve çağdaş sanata odaklanan koleksiyonu ile sergi ve programları aracılığıyla sanatı toplumun farklı kesimleri için erişilebilir kılma anlayışı da değerlendirme sürecinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “15 yıl önce aldığımız ödülden sonra EMYA tarafından layık görülen bu yeni takdir, toplumsal sorumluluk ve kültürel diyaloğa verdiğimiz önemin bir yansıması. Aldığımız her ödül, bize daha büyük bir sorumluluk yüklerken, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimize olan inancımızı da güçlendiriyor” dedi. Müze, 2009 yılında da EMYA’dan Özel Takdir Ödülü’nü almıştı.
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, “özgün küratöryel yaklaşımı, ülkenin sanat tarihine kazandırdığı yeni perspektif ve tarihi unsurlarla harmanlanmış çağdaş mimarisi” sayesinde takdirnameye layık görüldü. Jüri, müzenin daha önce hak ettiği ilgiyi görmemiş sanat eserlerini öne çıkaran yenilikçi sergileme anlayışı, evrensel erişilebilirlik standartları ve ziyaretçilere sunduğu samimi atmosfer ile müze deneyimini yeniden tanımladığını vurguladı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “1940 yılında koleksiyonun ilk eserlerinin envantere kaydından bu yana 80 yılı aşkın bir çabanın sonucu açılan Müzemizin layık görüldüğü bu ödülü mutlulukla kabul ediyor; eserlerin değerli sanatçılarına, koleksiyonun oluşturulması, korunması ve Müze çatısına kavuşması için kuşaklardır çaba gösteren İş Bankası ve İş Sanat’ın çalışanlarına, Müze ekibimize ve ziyaretçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Müze, açıldığı günden bu yana Stevie, MUSE, MarCom, Felis ve Sardis gibi saygın organizasyonlarda da başarı kazanmıştı.