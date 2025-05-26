Avrupa'dan müzelerimize ödül

Müzecilik dünyasının en saygın organizasyonlarından Avrupa Müze Forumu (EMF) Polonya’nın Bialystok şehrinde Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) Yıllık Konferansı'nın ardından tören düzenledi. Etkinlikten, ülkemizden Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve İstanbul Modern ödülle döndü. Müzecilik alanındaki üstün başarıları ödüllendirmek ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte İstanbul Modern, Portimão Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü’ne layık görüldü.İstanbul Modern; toplumsal sorumluluk, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kültürler arası diyalog ve demokratik değerlere yönelik uygulamalarıyla EMYA jürisi tarafından Avrupa’da “Yılın Müzeleri” arasına girdi. Müzenin modern ve çağdaş sanata odaklanan koleksiyonu ile sergi ve programları aracılığıyla sanatı toplumun farklı kesimleri için erişilebilir kılma anlayışı da değerlendirme sürecinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “15 yıl önce aldığımız ödülden sonra EMYA tarafından layık görülen bu yeni takdir, toplumsal sorumluluk ve kültürel diyaloğa verdiğimiz önemin bir yansıması. Aldığımız her ödül, bize daha büyük bir sorumluluk yüklerken, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimize olan inancımızı da güçlendiriyor” dedi. Müze, 2009 yılında da EMYA’dan Özel Takdir Ödülü’nü almıştı.