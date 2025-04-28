Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nden lezzetli bir sanat yolculuğu

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” isimli süreli sergisi, yemeğin doğadan sofraya uzanan estetik ve kültürel yolculuğunu sanatın büyüleyici diliyle aktarıyor. Toprağın bereketini, denizin cömertliğini ve mutfağın zenginliğini yansıtan 200’ü aşkın tablo ve heykel, sanatseverleri 1 Eylül 2025 tarihine kadar görsel bir şölene davet ediyor. Sergi, Anadolu’nun lezzet mirası ile Türk resim sanatının buluşma noktası olarak dikkat çekiyor.

Altı tematik bölümden oluşan sergi, ziyaretçilerini önce tarlaların, bağların ve bahçelerin renkli dünyasına götürüyor. Meyveler, çiçekler ve sebzelerle bezeli natürmortlar, doğanın sunduğu nimetleri sanatın gözüyle yeniden yorumlarken, hareketli pazar yerlerinin, dükkânların ve sokak satıcılarının canlı atmosferini yansıtan eserlere de kapı aralıyor. Balıkçıların emeğini, mutfaklardaki yemek hazırlıklarının samimiyetini ve Türk kahvesi ile çay kültürünün sosyal dokusunu yansıtan eserler, sergiyi bir kültür hazinesine dönüştürüyor.

Müzenin iki katına yayılan bu kapsamlı seçki, Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Nazlı Ecevit ve Eren Eyüboğlu, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmed Muazzez gibi öncü isimlerin baş yapıtlarını bir araya getiriyor. Eserler, edebiyatımızın ustalarından seçilen şiirler ve alıntılarla zenginleştirilerek ziyaretçilere disiplinlerarası bir deneyim sunuyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun üstlendiği sergi, aynı zamanda Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından hazırlanan özel bir koleksiyon kitabıyla taçlandırılıyor. Prof. İrepoğlu’nun serginin temasından yola çıkan konferans serisi ise sezon boyunca müzenin etkinlik mekânı BlackBox’ta sanat ve lezzet ilişkisini farklı boyutlarıyla ele alıyor.

Hem görsel bir ziyafet hem de kültürel bir keşif vaat eden “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi hakkında detaylı bilgi almak için issanat.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



