Mekânın gerçek sahibi Gazzeliler

Ressam Bedia Kirişçi ile Sabir Mehdiyev’in hazırladığı “Mekânın Gerçek Sahibi-Filistin’in Onurlu Direnişi” sergisi Üsküdar Hüdayi Kültür Sanat’ta açıldı. Hem ev sahibi hissini veren hem de direnişi resmeden sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelir, Yeryüzü Doktorları aracılığıyla Gazze’ye ulaştırılacak. Toplamda 11 eserin yer aldığı sergi, 9 Mayıs’a kadar görülebilecek.





EVLERİNİ VE UMUTLARINI TERK ETMEDİLER

Sergi, Filistin halkının yaşadığı acılara ve haklı mücadelesine sanatsal bir bakış sunuyor. Albayrak Grubu’nun sponsorluğunda gerçekleşen sergide yer alan her bir yağlı boya tablo, Bedia Kirişçi’nin güçlü fırça diliyle, yıkımın, direnişin ve umudun izlerini taşıyor. Boş bırakılan sandalye, yerinden edilmiş bir yastık, terk edilmiş bir pencereden süzülen ışık ve elbette bütün bu çığlıkların tam da üzerinde muhteşem bir direniş. Ne yaşarsa yaşasın, Filistinlilerin evlerini ve umutlarını terk etmemeleri, her bir eserden sızarak vicdanlara dokunmayı başarıyor.

Bedia Kirişçi Sabir Mehdiyev





ESERLERİMDE MEYDAN OKUMA VAR

Yeni Şafak’a konuşan Ressam Bedia Kirişçi, her zaman Filistin’in yanında ve destekçi olduğunu söyleyerek serginin ortaya çıkışını şu ifadelerle anlattı: “İsrail’in zulmü çok daha önce başlıyor, ama 7 Ekim’den itibaren insanlık adına hiçbir vicdanın sessiz kalamayacağı şeyler gördük. Birçok sanatçı arkadaşım gibi sanatımla ve dualarımla Filistinlilerin yanında olmak istedim. Mekânın gerçek sahibini hatırlatmak istediğim eserlerimde acı ve gözyaşı yok. Gazze Filistin’in ve mekânın gerçek sahipleri de Gazzeliler. Öbür taraftan eserlerimde meydan okuma da var. Gazzeliler, ‘Ne olursa olsun biz ülkemize ve davamıza sahip çıkıyoruz. Mekânın sahibi biziz, burası bizim toprağımız’ diyor. Bu minvalde 10 tabloyu ben çizdim, hocam Sabir Mehdiyev de ortadaki büyük tabloyu hediye etti.”





GİDECEĞİ YER YOK YİNE DE DİRENİYOR

Cami sütununa yaslanmış yaşlı bir amcayı resmeden Mehdiyev de, “Her şeyini kaybetmiş bir amca resmi yaptım. Gideceği yer yok, caminin sütununa yaslanmış, yine de direniyor. Çizdiğim resimle mekânın gerçek sahibi hissini verebilmişsem çok mutlu hissederim” dedi.



