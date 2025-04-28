Sanatta ilk adım desteği

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME), sanatçı ve öğrencileri yeni projelerle destekliyor. Yönetiminde Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan ve Abdullah Eren gibi isimlerin yer aldığı vakıf, günümüz sorunlarına yanıt veren ve geleceğe yön veren sanatsal fikirlerin üretilmesini amaçlıyor. KÜME, “İkide Bir” ve “Sıfır Bir” programları ile sanatçı ve öğrencileri yeni projelerle desteklemeye devam ediyor. Vakıf, ülke çapında gelen projeleri değerlendirerek 14 adet projeye destek verecek. Programla, 6 adet projeye 500 bin liraya kadar, 5 adet projeye bir milyon liraya kadar, 2 adet projeye 2 milyon liraya kadar, 1 adet projeye ise 3 milyon liraya kadar destek verilecek. Ayrıca vakıf, “Sıfır Bir” öğrenci destek programıyla sanat eğitimi alan gençlerin profesyonel sanat hayatına geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu program kapsamında, Türkiye genelindeki sanat öğrencilerinden seçilen 10 projeye 200 bin liraya kadar destek verilecek.