Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Sanatta ilk adım desteği

Sanatta ilk adım desteği

Nazife Bardak
04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Her iki programa da son başvuru tarihi 30 Haziran.
Her iki programa da son başvuru tarihi 30 Haziran.

Kültür ve Medeniyet Vakfı (KÜME), sanatçı ve öğrencileri yeni projelerle destekliyor. Yönetiminde Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan ve Abdullah Eren gibi isimlerin yer aldığı vakıf, günümüz sorunlarına yanıt veren ve geleceğe yön veren sanatsal fikirlerin üretilmesini amaçlıyor. KÜME, “İkide Bir” ve “Sıfır Bir” programları ile sanatçı ve öğrencileri yeni projelerle desteklemeye devam ediyor. Vakıf, ülke çapında gelen projeleri değerlendirerek 14 adet projeye destek verecek. Programla, 6 adet projeye 500 bin liraya kadar, 5 adet projeye bir milyon liraya kadar, 2 adet projeye 2 milyon liraya kadar, 1 adet projeye ise 3 milyon liraya kadar destek verilecek. Ayrıca vakıf, “Sıfır Bir” öğrenci destek programıyla sanat eğitimi alan gençlerin profesyonel sanat hayatına geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu program kapsamında, Türkiye genelindeki sanat öğrencilerinden seçilen 10 projeye 200 bin liraya kadar destek verilecek.


#sanat
#öğrenci
#destek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi