Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ön gösterimi Dubai'de

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nin ön gösterimi Dubai'de

16:1125/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İDAF 2026 Dubai'de tanıtıldı
İDAF 2026 Dubai'de tanıtıldı

Festivalin 2026 yılı ön gösteriminin Dubai'de yapılacak.

"İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), dijital sanat alanında uluslararası etkisini genişleterek Ortadoğu'ya açılıyor. Yapılan açıklamaya göre, festivalin 2026 yılı ön gösteriminin Dubai'de gerçekleştirileceği, Theatre of Digital Art (TODA) ile kurulan yeni stratejik iş birliğiyle duyuruldu. Yakın zamanda Paris'te ön gösterimi yapılan festivalin direktörü Dr. Nabat Grakhanova ve artistik direktörü Esra Özkan Dubai TODA'da bir söyleşide bir araya geldi. Garakhanova, Türkiye'nin dijital sanat alanındaki etkisine dair, "Türkiye olarak dijital sanatta dünyada ilk beş içinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Türk sanatçılarımızın öncülüğünde festivali global sahnelerde tanıtmak bizim için büyük bir mutluluk. Bayrağımızı bu alanda gururla taşıyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye ve Azerbaycan'ın Dubai başkonsoloslukları ve Trendyol iş birliği ile gerçekleştirilen söyleşide, IDAF'ın dijital sanat dünyasındaki yükselen rolü ele alındı. Uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yapan ekip, TODA ile yapılan ortaklık sayesinde festivalin 2026 ön gösteriminin Dubai'de gerçekleşeceğini açıkladı. Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısı Shusha'nın İDAF için ürettiği dijital eserleri de sanatseverlerle buluştuğu etkinlik kapsamında festivalde yer alacak bazı çalışmaların ön gösterimleri izleyicilere sunuldu.



#İstanbul Dijital Sanat Festivali
#Theatre of Digital Art
#İDAF
#Dubai
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri