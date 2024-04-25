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Hayat

Dijital sanatın kalbi AKM’de atacak

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 2 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) başlıyor.

04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:13 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri bir kez daha sanatseverlerle buluşturacak. Türkiye’nin uluslararası ilk ve tek dijital sanat festivali, 5 Mayıs’a kadar; çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak. “Search Reality” (Gerçekliği Ara) temasıyla gerçekleştirilecek olan festivalde, sanatçılar eserleri ile dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin insan deneyimini nasıl dönüştürdüğünü keşfetmeyi amaçlıyor.

ELLİDEN FAZLA SANATÇI

Küratör-lüğünü Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan ve Yapay Zeka Avind’in üstlendiği festival, ulusal ve uluslararası 50’den fazla sanatçıyı ağırlayacak. Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerinde yer alacak işitsel ve görsel performansların yanı sıra; Teknolojik Harmoni Çalışması, Dijital Dönüşüm Atölyesi, Makine Estetiği Atölyesi, Geçmişten Günümüze İTÜ Sergisi, Yaratıcı Kodlama Atölyesi, AI Çizgi Anime Atölyesi, FCR Deneyim Atölyesi, Lego Atölyesi, İleri Dönüşüm-Sanat Atölyesi gibi pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek. Çocuklar tarafından çok sevilen ve büyük ilgi gören Neci’nin Diji Maceraları adlı tiyatro oyunu da bir kez daha sahnede olacak.




#AKM
#Aktüel
#Sanat
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