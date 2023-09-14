Dijital Sanat Festivali yolda

40 farklı noktada gerçekleşen sergilerden çocuk programlarına, söyleşilerden atölyelere, mapping gösterilerinden dalış etkinliklerine Çanakkale halkı, yazın son günlerini festivalle değerlendiriyor. Festivalin en önemli duraklarından Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri, “Bir Rüyadan Fragmanlar” ve “Troya Giysi Tasarımı” sergileriyle bölgenin tarihine ışık tutarken, “Troya’dan Masallar” ve “Çanakkale VR Balonu” gibi etkinliklerle minikler de bölgenin tarihine ortak ediliyor.

Anadolu Hamidiye Tabyası’nda yer alan “Atatürk’ün Sonsuz Yolculuğu” fotoğraf sergisinde ise Milli Kütüphane’nin arşivinde korunan özel albümden seçilen fotoğraflar yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de vefatından Ankara’ya naklini anlatan sergiyi gazetecilerle gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, arşiv sergilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Mumcu: “Arşivleri dijitalleştiriyor, gün yüzüne çıkmasına önem veriyoruz. Bu tarz sergilerle de kalıcı hale getiriyoruz. Bir yandan da izlenebilmesi için veritabanımıza ekliyoruz. Önümüzdeki günlerde yine çok özel bir sergi yapacağız” diye konuştu. Bakan yardımcısı, önemli isimlerin yer alacağı bir dijital sanat festivali için de çalışma sürdürdüklerini müjdeledi.