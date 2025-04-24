44. İstanbul Film Festivali’nde ödüller verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerine verildi. Oyuncu Onur Özaydın sunumuyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreninde, Uluslararası ve Ulusal Yarışma’da en iyi filmler ödüllendirildi. Jüri başkanı, yönetmen Shekhar Kapur’un açıkladığı “Altın Lale En İyi Film” ödülünü, Balint Szimler’ın yönettiği “Ders Olsun” filmi aldı. “En İyi Yönetmen” ödülünü “Yeni Şafak Solarken” filmiyle Gürcan Keltek kazanırken, “En İyi Senaryo” ödülüne “O Da Bir Şey Mi” filmiyle Pelin Esmer layık görüldü.