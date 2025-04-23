Hintli yönetmen Shekhar Kapur: Mevlana’yı çekmek isterim

44. İstanbul Film Festivali’nde yerli ve yabancı filmlerin bir arada uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nın jüri başkanı Hintli sinemacı Shekhar Kapur, İstanbul’a geldi. Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito’nun düzenlediği davete konuk olan dünyaca ünlü Hintli yönetmen, kariyerini, sinema dünyasına adım atma serüvenini, gelecek projelerini ve Türk sineması ile ilgili düşüncelerini anlattı. Yeni Şafak’a konuşan usta yönetmen, Mevlana’nın filmini çekmek istediğini söyledi.





Türkiye’de nereye dönerse dönsün insanların Rumi’den bahsettiğini vurguladı Kapur, “Sağa dönüyorum Rumi’yi duyuyorum, sola dönüyorum Rumi’yi görüyorum. Her yerde gözüküyor gibi değil ama rüzgârın içinde hatta her şeyin arkasında bunu hissedebiliyorsunuz” diye konuştu. Türkiye’de film çekecek olsa Mevlana’nın filmini çekmek istediğini ifade eden Kapur, “Henüz böyle bir proje yok, ama Türkiye’den bir yapımcıyla anlaşmaya varabilirsek gerçekten yapmak isterim” dedi.





KADERE BİRAZ DAHA FAZLA İNANIYORUZ

Hindistan’daki film yapımcılarının Türkiye’de değil de Batı’da film çekmek istemelerine şaşırdığını belirten Kapur, Doğu ve Batı’nın hikâye anlatımındaki farklılıklara değindi: “Dünyanın dört bir yanındaki hikayeleri yaratan mitlere baktığınızda, neredeyse aynı miti yapıyoruz. Ancak Batı’da durum biraz farklı çünkü orada bireysellik ön planda. Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerde kadere biraz daha fazla inanıyoruz. Hikayelerimizde kültürel benzerliği görüyorum. Aynı ahlak, aynı kültür, benzer sorunlar farklı şekillerde anlatılıyor.”





YOL FİLMİNİ İZLEDİKTEN SONRA SİNEMAYA YÖNELDİM

Kraliçe Elizabeth”, “Elizabeth: Altın Çağ”, “Bandit Queen”in de aralarında olduğu çok sayıda filme imza atan, yönetmen Kapur, finans işindeyken, Yılmaz Güney ve Şerif Gören’in yönettiği “Yol” filmini izledikten sonra sinema dünyasına yöneldiğini söyledi. Hem geçmişte hem de festival dolayısıyla birçok Türk filmi izlediğini sözlerine ekleyen Kapur, “Gerçekten güzel filmler izledik. Birbirimizle iletişim kurabilmek ve birbirimizi tanıyabilmek için sinemayı kullanıyoruz ve bu insanlık için gereken bir şey” dedi.





İNSANLARIN YÜZDE 10'U SİNEMAYA GİDİYOR

Yapay zeka ile ilgili soruları da yanıtlayan usta yönetmen, oyuncu ve prodüktör Shekhar Kapur, “İnsanların sadece yüzde 10’u sinemaya gidiyor, yüzde 90’ı film izlemiyor. Bunun yanında yapay zekanın sinemacıların yerini alıp almaması soru bile değil” ifadelerini kullandı.



