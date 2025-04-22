Terör bitti: 35 yıl sonra köyü yeniden kuruyorlar

Keldani olarak anılan Katolik Süryaniler, 1990'lı yıllarda terör yüzünden terk ettikleri Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı, Cudi Dağı eteklerindeki Aksu köyüne geri dönüyor. Keldanilerin yaşadığı Aksu köyü, yaklaşık 35 yıl önce güvenlik gerekçesiyle boşaltılınca yöre sakinleri farklı illere ve Avrupa ülkelerine göç etti. Köyün göç eden sakinlerinden 70 yaşındaki Petrus Karatay da önce İstanbul'a gitti, bir süre sonra da Fransa'ya yerleşti.

Petrus Karatay





2011 YILINDA DÖNDÜ

Bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi" kapsamında köyüne dönmek için 2009 yılında başvuru yapan Karatay, 2011 yılında köyüne geldi. Yeni yaşam alanına ailesiyle yaşayacakları 3 katlı ev yaptıran Karatay, köy ve çevresine yaklaşık 7 bin fidan dikti, yol, su ve elektrik hizmetlerinin getirilmesi için de çalışma yürüttü. Karatay, bu girişimiyle Avrupa'daki diğer Keldanilerin de köye dönmesine öncülük etti. Bu sayede 7 aile köye dönüş yaparak ev inşa etmek için çalışma başlatırken, 5 aile de dönüş kararı aldı.





7 BİN FİDAN DİKTİ

Zorlu yollardan ve tünelden geçilerek ulaşılan köye dönen Petrus Karatay, Cudi Dağı eteklerindeki köylerinin kurulum aşamasında olduğunu, yol, su ve elektrik bağlantısının yanı sıra köyün yeşillendirilmesi için de büyük çaba gösterdiğini söyledi. Bu süreçte köydeki topraklara 7 bin fidan diktiğini, bunlar içinde yaklaşık 4 bin fıstık, 1000 ceviz, 700 zeytin, 900 üzüm, 150 badem ile kayısı ve erik ağaçları bulunduğunu belirten Karatay, köyde ayrıca arılarının da olduğunu kaydetti.





ARTIK BİR YAŞAM ALANI

Karatay, köyde arıcılık, hayvancılık ve tarım yapılması için imkanların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Köyü tamamıyla bitireyim, öyle muradıma ereyim, öleyim. Kararımı verdim yaşamımı burada tamamlayacağım ve elimden geldiği kadar ortam yaratıp insanların buraya gelmesini sağlayacağım” Cudi Dağı'nın artık bir yaşam alanı olduğunu anlatan Karatay, köyde turunçgiller dışında her türlü meyvenin yetiştiğini belirtti. Karatay, "Elimden gelse Cudi'nin en tepesine kadar meyve ağacı dikerim. Bu topraklara meyve ağacı fidanı dikmeye devam edeceğim” dedi.



