Dünyevileşme ve nedenleri konuşuldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından düzenlenen "Günümüz İslam Toplumunda Dünyevileşme ve Nedenleri" başlıklı uluslararası tartışmalı ilmi toplantı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Gün boyunca süren toplantıda "İslam Toplumunda Dünyevileşme", "İlk Dönem Müslüman Toplumunda Dünyevileşme", "Dünya ve Ahiret Dengesinde Dünyevileşme", "Dünyevileşme ve Etkileşim Yolları" ve "Türkiye’de Dünyevileşme Algısı" konularında toplam 13 tebliğ sunuldu. İslami İlimler Araştırma Vakfı