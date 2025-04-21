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Dünyevileşme ve nedenleri konuşuldu

Dünyevileşme ve nedenleri konuşuldu

04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Toplantı, Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Hilmi Demir, Dr. Abakar Walar ve Dr. İsrafil Kuralay'ın katıldığı değerlendirme oturumuyla sona erdi.
Toplantı, Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Hilmi Demir, Dr. Abakar Walar ve Dr. İsrafil Kuralay'ın katıldığı değerlendirme oturumuyla sona erdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından düzenlenen "Günümüz İslam Toplumunda Dünyevileşme ve Nedenleri" başlıklı uluslararası tartışmalı ilmi toplantı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Gün boyunca süren toplantıda "İslam Toplumunda Dünyevileşme", "İlk Dönem Müslüman Toplumunda Dünyevileşme", "Dünya ve Ahiret Dengesinde Dünyevileşme", "Dünyevileşme ve Etkileşim Yolları" ve "Türkiye’de Dünyevileşme Algısı" konularında toplam 13 tebliğ sunuldu. İslami İlimler Araştırma Vakfı



#dünyevileşme
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