Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar’ın setini ziyaret etti

Yapımcılığını ve senaristliğini Uğur Uzunok'un üstlendiği, usta hikayeci Mustafa Kutlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanan "Rüzgârlı Pazar" dizisinin çekimleri devam ediyor. Sete konuk olan Kutlu, çekim ekibiyle sohbet etti. Rüzgârlı Pazar’ın oyuncuları da diziyle ilgili heyecanlarını paylaştı. Dizide görme engelli "Nimet" karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan, "Heyecanlı başladık, güzel gidiyor. Kitabı daha önce okumamıştım ama senaryoyu okurken kitabı da aynı anda okudum. Kitaba bağlı gidiyoruz" dedi. Hikâyeden etkilendiğinden bahseden oyuncu Cem Tuğluk, "Kitabı okuduğumda hayal ettiğim bir şeyler oluşmuştu ama izleyici sıcak, samimi bir şeyle buluşacak. Okuduğum, hayal ettiğim, hocanın, senaryo ekibimizin hayal ettiği şeyin nasıl çıkacağı merak uyandırıcı. Yazarımız ne hayal ediyordu, bu karakterin ete kemiğe bürünmüş halini gördüğünde veya kitabı okuyan bir seyirci izlediğinde 'ne düşünecek' soruları da benim için heyecanlı geliyor" diye konuştu.

Çocuk oyuncu Mehmet Oğuz Dinçer ise dizide "Duran" karakterini canlandırdığını dile getirerek, "Duran, fakir bir ailenin çocuğu ya da fakir bir aileyi geçindiren bir çocuk desek daha iyi olur. Bir pazarımız var ve bu pazarda bir şeyler satarken çocuğun başına gelen olayları anlatan bir dizi çekiyoruz. Karakterim günlük hayatında pazara gelip satış yapıyor. Mendil, kalem, çakmak tarzı şeyler satıyor. Çok iyi oyuncularla çalışıyorum. Benim için çok eğlenceli geçiyor. 5 yaşımdan beri bu hayali kuruyordum ve 10 yaşına geldiğimde oldu çok şükür. En büyük hayalim Altın Kelebek ödülü almak" ifadelerini kullandı.